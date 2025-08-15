SANKALP 2025: OLA का सबसे बड़ा धमाका, पेश कर दी सुपर इलेक्ट्रिक बाइक Diamond Head, कीमत होगी 5 लाख रुपये तक
SANKALP 2025: ओला ने सालाना इवेंट संकल्प 2025 में कुछ सबसे बड़े ऐलान किए है. जिनमें से एक है OLA Diamond Head शामिल है. इस बाइक की कीमत होगी 5 लाख रुपये तक हो सकती है.

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 15, 2025, 07:34 PM IST
SANKALP 2025:ओला ने सालाना इवेंट संकल्प 2025 में कुछ सबसे बड़े ऐलान किए है. जिनमें से एक है OLA Diamond Head शामिल है. इस बाइक की कीमत होगी 5 लाख रुपये तक हो सकती है. ये भारत की सबसे ताकतवर सुपर स्पोर्ट इलेक्ट्रिक बाइक होगी जिसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत 5 लाख के आस-पास होगी  इस इलेक्ट्रिक बाइक के लिए ग्राहकों को 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा.  इस खबर में OLA Diamond Head को बारे में बताएंगे.

जानें खूबियां. 

OLa Diamond head 0-100 की स्पीड सिर्फ 2 सेकंड पकड़ लेती है. इसके अलावा ADAS मिलेगा जिसमें एक्टिव ब्रेकिंग, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, के साथ Ar हेलमेट मिलेगा. इस बाइक की कीमत 5 लाख के आसपास हो सकती है.

ओला S1 Pro Sport हुआ लॉन्च

कंपनी ने संकल्प 2025 इवेंट में ओला S1 Pro Sport को लॉन्च कर दिया है. चलिए इसकी कीमत और खासियत के बारे में जानते हैं. 5.2kWh की पावर की बैटरी मिलेगी, जो 16 KW वॉट की पावर जनरेट करेगी. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड 152 kmph है इस स्कूटर को फूल चार्ज करने पर 320 किलोमीटर की रेंज दे सकता है.

मूव OS 6 की फीचर्स

OLA के इस स्कूटर में पहले से ज्यादा फीचर्स जोड़े गए हैं, जो इसे सबसे अलग बनाते हैं. ओला मूव OS 6 पहले से ज्यादा सेफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएगा. इस स्कूटर में स्पीडिंग अलर्ट, कोलीजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, थेफ्ट अलर्ट के साथ कैमराऔर वॉइस असिस्टेंस जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे. ओला मूव OS 6 11 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट करेगा. इसके साथ इस स्कूटर में कस्टमाइजेबल moods, पर्सनलाइज राइड इनसाइट, स्मार्ट चार्जिंग के साथ खास परफॉर्मेंस भी मिलेगी.

यह भी पढें: Citroen C3X vs Tata Punch: फीचर्स और कीमत के हिसाब से कौन है बेहतर, पैसे खर्च करने से पहले पढ़ें यह खबर

सस्ता हुआ OLA का स्कूटर

अगर आप भी ओला का स्कूटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो ये बिलकुल सही समय है. दरअसल Ola s1 pro का प्राइज कम हो गया है. पहले Ola s1 pro की (एक्स-शोरूम) कीमत 1.99 लाख रुपये थी, जो घटकर 1.69 लाख रुपये हो गई है. वहीं Roadster एक्स+  की (एक्स-शोरूम)  कीमत 2,24,999 लाख रुपये  से घटकर 1,89,999 रुपये हो गई है. इतना ही आप अगर 17 अगस्त तक Ola के ये दो स्कूटर खरीदते हैं, तो आपको 10 हज़ार का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. 

Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

SANKALP 2025OLA Diamond Head

