Sara Ali Khan Birthday: मारुति की इस सस्ती कार में चलती हैं सारा अली खान, कीमत सुनकर लगेगा झटका
Sara Ali Khan Birthday: आज बॉलीवुड के नवाबी खानदान से नाता रखने वाली एक्ट्रेस सारा अली खान का बर्थडे है, और इस मौके पर हम उनके कार कलेक्शन की एक अनोखी कार के बारे में जानेंगे. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 12:19 PM IST
Sara Ali Khan Birthday: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान आज 30 साल की हो गई हैं. 12 अगस्त 1995 को जन्मीं सारा अली खान ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दीं हैं इसके बावजूद भी उनमें घमंड का नामों निशान भी मौजूद है. दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जहां बॉलीवुड सेलेब्रिटीज करोड़ों की विदेशी लग्जरी कारों में चलना पसंद करते हैं वहीं सारा अली खान के पास एक ऐसी एंट्री लेवल हैचबैक कार है जिसे आधा भारत पसंद करता है. ये कार मारुति बनाता है और ये भारत की सबसे सस्ती हैचबैक कार कहलाती है. चलिए आपको इस कार के बारे में बताते हैं. 

कौन सी है ये कार
दरअसल एक्ट्रेस सारा अली खान जिस कार में आए दिन स्पॉट की जाती हैं, वो है भारतीयों की सबसे पसंदीदा कार Maruti Alto K10, जी हां, आपको ये जानकर थोड़ा झटका जरूर लगा होगा लेकिन सारा अली खान को कई बार जिम आते-जाते हुए इस कार में स्पॉट किया जाता है. चलिए इस कार की कीमत और खासियत के बारे में जानते हैं. 

कौन सा है टॉप मॉडल 

Alto K10 VXI (O) CNG इस कार का टॉप मॉडल है जिसे खरीदने के लिए आपको जेब ज्यादा ढीली नहीं करनी पड़ेगी. इस कार को खरीदने के लिए आपको 6.20 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे जो कि (एक्स-शोरूम) प्राइज है. इसकी ये कीमत अलग अलग स्टेटस में ऑन-रोड आते ही बढ़ जाएगी. अगर बात करें इस कार के बेस मॉडल की तो इसकी कीमत 4,23,000 रुपये से शुरू हो जाती है. 

फीचर्स: इस कार में कई जोरदार फीचर्स मिलते हैं, जिनमें एयर कंडीशनिंग, पावर स्टीयरिंग, फ्रंट पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, ड्राइवर साइड एयरबैग, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (ईबीडी) जैसे फीचर्स शामिल हैं.  

इंजन: मारुति ऑल्टो K10 में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन है। यह इंजन 67 bhp की पावर और 90 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इस इंजन को 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

माइलेज: मारुति ऑल्टो K10 का माइलेज 24.9 kmpl है. यह इसे भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कारों में से एक बनाती है. 

विनीत सिंह

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Sara Ali Khan

