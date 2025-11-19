ट्रैफिक का टेंशन ही खत्म: अब उड़कर पहुंचे दफ्तर, ये कंपनी ला रही तगड़ी एयर टैक्सी

Air Taxi Service: अब वह दिन दूर नहीं जब ट्रैफिक जाम से बचने के लिए आप बस या मेट्रो नहीं, बल्कि एक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी पकड़ेंगे और मिनटों में हवा में उड़ते हुए दफ्तर पहुँच जाएँगे. साइंस-फिक्शन फिल्मों में दिखने वाला यह दृश्य अब भारत में हकीकत बनने जा रहा है. इस सपने की शुरुआत हुई है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से, जहाँ देश की पहली गीगा-स्केल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, जिसे 'स्काई फैक्ट्री' नाम दिया गया है, स्थापित होने जा रही है.

₹1300 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट

बेंगलुरु की कंपनी सरला एविएशन ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक ऐतिहासिक समझौता (MoU) किया है. इस समझौते के तहत, कंपनी अनंतपुर में 500 एकड़ भूमि पर एक विशाल एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित करने जा रही है. ₹1,300 करोड़ के भारी-भरकम निवेश वाला यह प्रोजेक्ट भारत के आधुनिक विमानन इतिहास (Modern Aviation History) में सबसे बड़ी छलांग साबित हो सकता है. राज्य सरकार का दावा है कि यह भारत को एडवांस्ड एविएशन टेक्नोलॉजी के वैश्विक मानचित्र (Global Map) पर मजबूती से स्थापित करेगा.

दुनिया के सबसे बड़े eVTOL हब में से एक

यह 'स्काई फैक्ट्री' न केवल भारत, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े eVTOL (इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग) मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में से एक होगी. eVTOL ऐसे इलेक्ट्रिक विमान होते हैं जो हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उठ सकते हैं और उतर सकते हैं, और इन्हें ही भविष्य की एयर टैक्सी माना जा रहा है. यह इंटीग्रेटेड कैंपस भारत का पहला ऐसा इकोसिस्टम बनेगा जहाँ eVTOL एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग सब कुछ एक ही जगह होगा. इसकी सालाना उत्पादन क्षमता 1,000 एयरक्राफ्ट तक होगी.

सुपर-एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और ग्रीन इनीशिएटिव

यह कैंपस सुपर-एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जहाँ एयरक्राफ्ट के सभी क्रिटिकल कंपोनेंट्स—जैसे कंपोज़िट्स, पावरट्रेन और फ्लाइट-कंट्रोल कंप्यूटर—का निर्माण किया जाएगा. यहाँ भारत की सबसे बड़ी विंड टनल, एक 2 किलोमीटर लंबा रनवे और खास VTOL टेस्टिंग पैड भी बनाए जाएंगे. खास बात यह है कि यह पूरा कैंपस ग्रीन टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा सिस्टम (Renewable Energy System) और ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी शामिल है. इसका उद्देश्य आयातित टेक्नोलॉजी पर निर्भरता को कम करना है.

कब शुरू होंगी एयर टैक्सी सेवाएं?

सरला एविएशन ने इस साल 'शून्य (Shunya)' नामक 6-सीटर एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप भी शोकेस किया था, जो 250 किमी/घंटा तक की रफ़्तार से उड़ सकती है और 160 किमी की रेंज के लिए डिज़ाइन की गई है. कंपनी का लक्ष्य है कि आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर 2029 तक दक्षिण भारत के बड़े शहरों में कमर्शियल एयर टैक्सी सेवाएं शुरू कर दी जाएं. यह प्रोजेक्ट न केवल हज़ारों हाई-स्किल नौकरियां पैदा करेगा, बल्कि भारत को सस्टेनेबल एविएशन ट्रांसपोर्ट का ग्लोबल लीडर बनाने में भी मदद करेगा, जिससे अनंतपुर कैलिफ़ोर्निया और म्यूनिख जैसे वैश्विक eVTOL केंद्रों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा.