Advertisement
trendingNow13201592
Hindi Newsऑटोमोबाइलस्कूटी लेकर ट्रांसफॉर्मर के पास पहुंचे दो दोस्त और फिर... सांसे अटका देगी ये दुर्घटना! भूलकर भी न करें ये गलती

स्कूटी लेकर ट्रांसफॉर्मर के पास पहुंचे दो दोस्त और फिर... सांसे अटका देगी ये दुर्घटना! भूलकर भी न करें ये गलती

Scooter Fire Video: सोशल मीडिया पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने देखा जा सकता है कि जैसे ही दो दोस्त अपनी स्कूटी पर सवार होकर बिजली के ट्रांसफॉर्मर के करीब पहुंचते हैं, वैसे ही स्कूटी में बिजली का करंट दौड़ने लगता है. यह मंजर इतना भयानक था कि कुछ ही सेकंड की देरी एक युवक की जान चली जाती है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 02, 2026, 01:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्कूटी लेकर ट्रांसफॉर्मर के पास पहुंचे दो दोस्त और फिर... सांसे अटका देगी ये दुर्घटना! भूलकर भी न करें ये गलती

Scooter Fire Video: इंटरनेट की दुनिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूटर को ट्रांसफॉर्मर के पास ले जाते ही भयंकर आग लग जाती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने स्कूटी चलाने वालों की नींद उड़ा दी है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दो लड़के एक स्कूटी पर सवार होकर जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही रास्ते के किनारे लगे हुए एक बिजली के ट्रांसफॉर्मर के पास पहुंचते हैं, वैसे ही अचानक स्कूटी में तेज आग लग जाती है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यह मामला हरियाणा के गुरुग्राम स्थित आईएमटी मानेसर का है.

वायरल मीडिया के मुताबिक इस हादसे में स्कूटी चला रहे शख्स की जान चली गई, वहीं दूसरा शख्स दूर भागने में कामयाब हो जाता है. इस घटना ने वाहनों की सुरक्षा और बिजली के उपकरणों के पास बरती जाने वाली लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या वाकई आपकी स्कूटी ट्रांसफॉर्मर के पास जाते ही आग का गोला बन सकती है, इसके पीछे का क्या कारण है? आइए जानते हैं सभी सवालों का जवाब...

आग लगने का क्या हो सकता है कारण?

वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है कि बिना किसी टक्कर के स्कूटी में आखिर आग लगी तो कैसे लगी? वहीं जानकारों का मानना है कि स्कूटी में आग लगने के पीछे एक कारण आर्क फ्लैश या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल बिजली के बड़े ट्रांसफॉर्मर के चारों ओर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है. जब वाहन जाता है, जिसमें खुद का एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और बैटरी लगी होती है, इसके बहुत करीब से निकलता है, तो हाई-वोल्टेज बिजली हवा के जरिए जंप कर सकती है. अगर स्कूटी के किसी तार में कट हो या उसकी बॉडी मेटल की हो, तो यह स्पार्क पैदा कर सकता है जो सीधे बैटरी पैक को टारगेट कर सकता है. इससे कई बार आग लगने का भी खतरा रहता है. इस मामले में भी शायद ही ऐसा ही कुछ हुआ है. अभी यह साफ नहीं हो सका है कि आग कैसे लगी.

स्कूटी राइडर्स इस तरह के खतरों से बचने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें. ये बातें हैं-

जब आप एक स्कूटर या फिर दूसरी बाइक ड्राइव करते हैं तो आप एक एक बैटरी पर बैठे होते हैं. इसलिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हो जाता है,

बिजली के ट्रांसफॉर्मर से दूरी बनाए रखें

वायरल वीडियो में यह देखा जा सकता है कि स्कूटी ट्रांसफॉर्मर के बगल जैसे ही पहुंची, वैसे आग लगी. भारी बिजली उपकरणों के आसपास आर्क फ्लैश का खतरा होता है. अगर आपके स्कूटर की बॉडी में कोई मेटल में कुछ समस्या है या नमी है, तो बिजली का करंट हवा के जरिए भी आपके वाहन तक पहुंच सकता है. इस तरह के खतरों से बचने के लिए ट्रांसफॉर्मर, बिजली के खंभों या हाई-टेंशन लाइनों के नीचे वाहन पार्क करने से बचें.

चार्जिंग और ओवरहीटिंग का ध्यान रखें

खासकर ईवी स्कूटी में आग लगने की घटनाएं चार्ज होने के दौरान होती हैं, चार्ज के दौरान बैटरी ज्यादा गर्म हो जाती है, जिससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है.

कभी भी तेजी गर्मी या धूप में लंबी राइड के तुरंत बाद स्कूटर को चार्ज पर न लगाएं. बैटरी को कम से कम 30 मिनट तक ठंडा होने दें, उसके बाद ही चार्ज में लगाएं.

हमेशा कंपनी द्वारा दिए गए ओरिजिनल चार्जर का ही इस्तेमाल करें. लोकल चार्जर वोल्टेज को सही से रेगुलेट नहीं कर पाते.

बैटरी की सेहत 

अगर आपके स्कूटी की रेंज अचानक कम हो गई है या बैटरी चार्ज होते समय ओवर हीट हो रही है, तो यह खतरे का संकेत हो सकता है.

बैटरी के पास से किसी भी तरह की जलने की महक या फुला हुआ हिस्सा दिखाई दे तो तुरंत सावधान हो जाएं और एक्सपर्ट्स से सलाह लें.

क्या करें अगर चलती स्कूटी में आग लग जाए?

अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी राइडिंग के दौरान धुआं या तेज गर्मी महसूस हो, तो बिना देर किए ये काम करें-

बिना परेशान हुए या घबराए स्कूटर को सड़क के किनारे पार्क कर दें.

अब कम से कम 10-15 फीट दूर हट जाएं. EV की आग बहुत तेजी से फैलती है और जहरीली गैसें छोड़ती है.

अगर आग लग भी जाए तो पानी से तुरंत बुझाने की कोशिश न करें. जब आपको यकीन हो जाए कि आग बैटरी में नहीं लगी है, तो ही पानी डालें. लिथियम की आग पानी से और भड़क सकती है. 

(नोट-यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इस वीडियो या इससे जुड़े दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Scooter Fire VideoEV Battery Safety Tips

Trending news

EVM डिजिटल है, काउंटिंग के लिए 20-25 दिन का इंतजार क्यों? साकेत गोखले ने उठाए सवाल
Saket Gokhale
EVM डिजिटल है, काउंटिंग के लिए 20-25 दिन का इंतजार क्यों? साकेत गोखले ने उठाए सवाल
पुलवामा में बड़ा आतंकी षड्यंत्र नाकाम, OGW गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त
Jammu and Kashmir
पुलवामा में बड़ा आतंकी षड्यंत्र नाकाम, OGW गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त
अब पैसों की कमी से नहीं थमेगी जिंदगी की रफ्तार, पंजाब में 1 लाख डायलिसिस मुफ्त...
Punjab Cashless Dialysis Scheme
अब पैसों की कमी से नहीं थमेगी जिंदगी की रफ्तार, पंजाब में 1 लाख डायलिसिस मुफ्त...
पुणे में महापाप: 65 साल के शख्स ने 4 साल की बच्ची से की दरिंदगी, अब फांसी की मांग
Pune Crime
पुणे में महापाप: 65 साल के शख्स ने 4 साल की बच्ची से की दरिंदगी, अब फांसी की मांग
ऑपरेशन ग्लोबल हंट: भगोड़े कमलेश को UAE से दबोच लाई CBI, खुलेंगे बैंक फ्रॉड के राज
CBI
ऑपरेशन ग्लोबल हंट: भगोड़े कमलेश को UAE से दबोच लाई CBI, खुलेंगे बैंक फ्रॉड के राज
बंगाल के बाजार में चुनावी नतीजों से पहले सबसे ज्‍यादा कौन सा कलर बिक रहा?
West Bengal Election 2026
बंगाल के बाजार में चुनावी नतीजों से पहले सबसे ज्‍यादा कौन सा कलर बिक रहा?
रफ्तार का नया किंग: चीन-रूस की बराबरी करने को तैयार DRDO का 'हाइपरसोनिक' मिसाइल
Hyper Sonic Missile
रफ्तार का नया किंग: चीन-रूस की बराबरी करने को तैयार DRDO का 'हाइपरसोनिक' मिसाइल
बंगाल के डायमंड हार्बर में दोबारा वोटिंग के दौरान EVM खराब, एक घंटे तक मतदान बाधित
West Bengal Election 2026
बंगाल के डायमंड हार्बर में दोबारा वोटिंग के दौरान EVM खराब, एक घंटे तक मतदान बाधित
आसमान में तोड़ी नियमों की उड़ान, जमीन पर मिली सख्त सजा
flight
आसमान में तोड़ी नियमों की उड़ान, जमीन पर मिली सख्त सजा
'सरकार की आलोचना करना अपराध नहीं, लोकतंत्र में मतभेद जरूरी', राहुल को HC ने दी राहत
Rahul Gandhi
'सरकार की आलोचना करना अपराध नहीं, लोकतंत्र में मतभेद जरूरी', राहुल को HC ने दी राहत