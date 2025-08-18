ये हैं 10 लाख से सस्ती सबसे तगड़ी सेडान कारें, मोहल्ले वाले मुड़-मुड़ कर ना देखें तो कहना
Sedan Under 10 Lakh: ये सेडान कारें ना सिर्फ कम कीमत में उपलब्ध हैं बल्कि इनमें महंगी सेडान कारों जैसी खूबियां भी मिल जाती हैं जो इन्हें बेहद ही स्पेशल बनाती हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 11:53 AM IST
Sedan Under 10 Lakh: भारत में हर रेंज की कारें उपलब्ध हैं, जिनमें सेडान, हैचबैक और एसयूवी जैसी कैटेगरी मौजूद हैं. इनमें से कम्फर्ट के लिए सबसे ज्यादा लोग सेडान को पसंद करते हैं. दरअसल इनमें 4 से 5 लोगों के बैठने का स्पेस होता है और काफी ज्यादा लेग रूम और हेड रूम भी मिलता है. हालांकि काफी सारी सेडान कारों की कीमत बहुत ज्यादा हैं लेकिन इनमें से हम आज आपके लिए सबसे किफायती सेडान के ऑप्शन लेकर ये हैं जिन्हें आप 10 लाख रुपये से कम कीमत में खरीद सकते हैं.

यह भी पढ़ें: थार से भी सस्ती है ये 9.81 लाख की धाकड़ SUV, कच्ची सड़क हो या हाइवे, चीते की तरह भरती है रफ़्तार

Tata Tigor  कीमत: 5,99,990 लाख (एक्स-शोरूम)  

इसे बजट रेंज सेडान में ग्राहकों को 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 85 bhp की पावर और 113 Nm आ पीक टॉर्क जेनरेट करता है. ये इंजन तकरीबन 19-20 किमी/लीटर (पेट्रोल) और 26.49 किमी/किग्रा (सीएनजी) का माइलेज देता है. कार को 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है. 

Maruti Suzuki Dzire  कीमत: 6,83,999 लाख (एक्स-शोरूम)  

ये भारत की सबसे चहेती सेडान है जिसमें ग्राहकों को 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, ये इंजन 82 bhp की पावर जेनरेट करता है. इस इंजन की बदौलत ये कार तकरीबन 24.12 किमी/लीटर (एएमटी), 33.73 किमी/किग्रा (सीएनजी)  का माइलेज दे सकती है. 

Hyundai Aura  कीमत: 6.54 लाख (एक्स-शोरूम)  

हुंडई की इस सेडान को भी भारत में काफी पसंद किया जाता है, किफायती होने के साथ ही ये प्रीमियम फीचर्स से लैस है. इस सेडान में ग्राहकों को 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है. इस इंजन की बदौलत कार 20-21 किमी/लीटर (पेट्रोल), 28 किमी/किग्रा (सीएनजी) का माइलेज देने में सक्षम है. 

यह भी पढ़ें: Renault ने बना लिए मार्केट पर कब्जा करने का प्लान, Kiger Facelift का अपडेटेड मॉडल करेगा लॉन्च

Honda Amaze  कीमत: 8,09,900 लाख (एक्स-शोरूम)  

होंडा अमेज अपडेट होने के बाद से ही ग्राहकों को काफी पसंद आ रही है, ना सिर्फ इसमें सेफ्टी फीचर्स अपडेट किए गए हैं बल्कि इसके डिजाइन में भी काफी बदलाव किया गया है. इसमें ग्राहकों को 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है जिसमें 90 bhp की पावर और 110 Nm का टॉर्क मिल जाता है. ग्राहकों को इस कर में Level-2 ADAS, 6 एयरबैग मिल जाते हैं. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Sedan Cars

