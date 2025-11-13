Advertisement
पुरानी गाड़ी बेची तो जरूर जाएंगे जेल! पहले ये डॉक्यूमेंट बनवाना ना भूलें नहीं तो..

Old Car Selling Tips: सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आप अपनी गाड़ी किसी और को बेचते हैं, तो गाड़ी के मालिकाना हक़ को तुरंत नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर करवाना अनिवार्य है. अगर यह ट्रांसफर नहीं होता है, तो सरकारी रिकॉर्ड में आप ही गाड़ी के मालिक बने रहते हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 13, 2025, 12:38 PM IST
Old Car Selling Tips: पुरानी गाड़ी बेचते समय अगर कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ों को ठीक से तैयार और ट्रांसफर न किया जाए, तो भविष्य में आपको कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि आपको जेल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं.

सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आप अपनी गाड़ी किसी और को बेचते हैं, तो गाड़ी के मालिकाना हक़ को तुरंत नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर करवाना अनिवार्य है. अगर यह ट्रांसफर नहीं होता है, तो सरकारी रिकॉर्ड में आप ही गाड़ी के मालिक बने रहते हैं.

जेल जाने से बचने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स और प्रक्रिया ज़रूरी हैं:

1. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) ट्रांसफर:
सबसे ज़रूरी दस्तावेज़: गाड़ी का मूल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) नए मालिक को देना.

फॉर्म 29 और 30: विक्रेता (बेचने वाला) और खरीदार दोनों को संबंधित आरटीओ (RTO) में फॉर्म 29 (बिक्री की सूचना) और फॉर्म 30 (मालिकान हक़ के हस्तांतरण के लिए आवेदन) भरकर जमा करना चाहिए. यह मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 50 के तहत ज़रूरी है.

क्यों ज़रूरी: यदि RC नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर नहीं होती है, और उस गाड़ी से कोई दुर्घटना होती है, कोई अपराध होता है, या भारी चालान कटता है, तो कानूनी तौर पर आप (पुराना मालिक) ही उत्तरदायी माने जाएंगे.

2. सेल अग्रीमेंट 
विक्रेता को हमेशा खरीदार के साथ एक बिक्री समझौता (Sale Agreement) या हलफनामा (Affidavit) ज़रूर बनाना चाहिए. इस दस्तावेज़ में बिक्री की तारीख, समय, कीमत, और यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि इस तारीख के बाद वाहन से जुड़ी सभी कानूनी और वित्तीय ज़िम्मेदारियाँ नए खरीदार की हैं. इसकी एक अटेस्टेड कॉपी अपने पास हमेशा सुरक्षित रखें. यह भविष्य में किसी भी विवाद या कानूनी कार्रवाई के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत होता है.

3. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट 
अगर आप अपनी गाड़ी किसी दूसरे राज्य या RTO के अधिकार क्षेत्र वाले खरीदार को बेच रहे हैं, तो आपको फॉर्म 28 (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट - NOC) लेना आवश्यक है. NOC यह प्रमाणित करता है कि गाड़ी पर कोई बकाया लोन या टैक्स नहीं है और उसे दूसरे क्षेत्र में रजिस्टर करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है.

