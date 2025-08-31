बजट रखें तैयार: सितंबर 2025 में लॉन्च होंगी 4 नई कारें, देखें लिस्ट और फीचर्स

Top 4 Upcoming Cars: आप भी नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सितंबर का महीना आपके लिए बेस्ट होने वाला है. क्योंकि इस महीने 4 गाड़ियां लॉन्च होने जा रही हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में...
September 2025 upcoming cars: ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए सिंतबर 2025 का महीना काफी खास होने वाला है. क्योंकि इस महीने 1,2 नहीं बल्कि 4 गाड़ियां लॉन्च होने जा रही है. दिवाली से पहले कार खरीदना काफी शुभ माना जाता है. आप भी कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सितंबर का महीना आपके लिए बेस्ट होने वाला है. आज की इस स्टोरी में हम इन चार कारों के फीचर्स, इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे.
मारुति सुजुकी 3 सितंबर 2025 को अपनी नई कार Escudo SUV को लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने इस कार में नए फीचर्स को जोड़ा है. इस कार में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ऑप्शन दिया जाएगा. Maruti Escudo SUV की प्राइस की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 10 लाख रुपये के करीब हो सकती है.
महिंद्रा की सबसे ताकतवर और पॉपुलर कार थार (थ्री-डोर) का फेसलिफ्ट मॉडल पेश करने जा रही है. कंपनी ने इस थार में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और नए एक्सटीरियर देखने को मिलेगा. महिंद्रा इस कार में पहले जैसा ही इंजन पेश करेगी. कंपनी ने थार फेसलिफ्ट की कीमत करीब 12 लाख रुपये हो सकती है.
Citroen कंपनी भारत में Basalt X कार को सितंबर में पेश करने जा रही है. कंपनी ने इस कार की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है. Citroen Basalt X कार में 360-डिग्री कैमरा, कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, एयरबैग और बहुत कुछ शामिल हो सकते हैं. नई बेसाल्ट एक्स में वही 110 बीएचपी, 1.2 लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है.
Volvo अपनी नई ईवी कार को सितंबर 2025 में EX30 को भारतीय बाजार में पेश कर सकती है. इस कार में 69 kWh बैटरी पैक दिया गाय है, जो फुल चार्ज होने पर करीब 480 किलोमीटर की रेंज दे सकता है. Volvo इस कार को करीब 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर पेश कर सकती है.
