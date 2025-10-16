सेवन सीटर कार महज 5.20 लाख में, पूरे भारत में नहीं इससे सस्ती गाड़ी

Seven Seater Car Under 6 Lakh: मारुति पूरे भारत की सबसे सस्ती सेवन सीटर कार बेचता है, जिसमें भर-भर के स्पेस मिलता है साथ ही साथ इसमें ग्राहकों को अच्छा-खासा माइलेज भी देखने को मिल जाता है.
Cheapest Seven Seater Car: भारत में मारुति ही इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके पास हर कैटेगरी में कारें मौजूद हैं, सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी, और इन गाड़ियों में एक ऐसी फैमिली कार भी है जिसका दाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे. ये कार ज्यादातर कमर्शियल यूज में लाई जाती है लेकिन काफी सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली के साथ सफर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. आज हम आपको इस गाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं.
कौन सी है ये फैमिली कार
मारुति के पोर्टफोलियो में Eeco भी शामिल है जो एक जबरदस्त स्पेशियस कार है, जिसमें अच्छा स्पेस तो मिल ही जाता है, साथ ही इसमें आपको अच्छा माइलेज, अच्छी पावर भी देखने को मिलती है, जो फैमिली के साथ सफर करने के दौरान बड़े काम आती है.
इंजन और पावर
मारुति सुजुकी ईको में 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा हुआ है जो 81 पीएस की पावर और 104.4 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन को 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. पेट्रोल में यह कार 19.71 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है, जबकि सीएनजी में यह 26.78 किलोमीटर प्रति किलोग्राम की माइलेज दे सकती है.
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन
सभी यात्रियों की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए, ईको के सभी यात्री वेरिएंट मानक सुविधा के रूप में 6 एयरबैग से लैस हैं. ईको फ़ैक्टरी-फिटेड सीएनजी ड्राइवट्रेन के साथ उपलब्ध है. 26.78 किमी/किग्रा की माइलेज और 65 लीटर की टैंक क्षमता के साथ, ईको एस-सीएनजी ईंधन दमदार, सुविधाजनक है और बेहतर प्रदर्शन और ड्राइविंग क्षमता प्रदान करती है, जो दोहरे परस्पर निर्भर ईसीयू और एक इंटेलिजेंट इंजेक्शन सिस्टम के कारण संभव है. तो कुल मिलाकर अगर आपको अपने परिवार के साथ सफर करना होता है और आपका बजट भी कम है तो ये दमदार गाड़ी आपके गैराज की शोभा बढ़ाने के लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है.