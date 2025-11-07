Advertisement
सिर्फ 5,76,000 लाख की सेवन सीटर कार ने कर दिया नाम में दम, महिंद्रा और किआ टेंशन में

2025 Renault Triber Facelift: नई ट्राइबर में ग्राहकों को पहले की तरह 1 लीटर, 3 सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, 72 HP की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और (AMT) ऑटोमेटेड मैन्युअल ट्रांसमिशन दिया गया है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 11:22 AM IST
2025 Renault Triber Facelift: Renault Triber को हाल ही में अपडेट किया गया है. इस सेवन सीटर को कई हाइटेक फीचर्स ऑफर किए गए हैं. ये एक MPV यानि मल्टी पर्पज व्हीकल है. इसे कमर्शियल और प्राइवेट दोनों ही तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर आप भी इस सस्ती फैमिली कार को खरीदना चाहते हैं तो हम आपको इसके सबसे सस्ते मॉडल के बारे में बताने जा रहे हैं. साथ ही हम आपको इस गाड़ी की ऐसी खासियतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको इस प्राइज पॉइंट में शायद ही किसी गाड़ी में देखने को मिलती हैं. 

पावरट्रेन 

नई ट्राइबर में ग्राहकों को पहले की तरह 1 लीटर, 3 सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, 72 HP की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और (AMT) ऑटोमेटेड मैन्युअल ट्रांसमिशन दिया गया है. हालांकि रेनॉल्ट की इस नए फेसलिफ्ट मॉडल में आपको कुछ नए इंजन का ऑप्शन देखने को जरूर मिलता है.  इस बार रेनॉल्ट ने अपनी कार को एक पावरफुल इंजन के साथ भारतीय बाजार में पेश किया है. आप इस कार में सीएनजी रेट्रोफिटमेंट भी कर सकते हैं जो की रेनॉल्ट के डीलरशिप लेवल पर उपलब्ध है लेकिन इसके लिए ग्राहकों को अलग से पैसे चुकाने पड़ेंगे. बता दें कि कंपनी इस रेट्रोफिटमेंट पर सिर्फ 3 साल की वारंटी दे रही है‎

डिजाइन 

Renault Triber Facelift के डिजाइन में काफी सारे अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं जिनमें नया 2डी लोगो भी आपको काफी पसंद आएगा, साथ ही इसमें एक दमदार एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप और डीआरअल दिया गया है, जो पूरी तरह से औटोमैटिक हैं और रात होते ही अपने आप ऑन हो जाते हैं. इसके कार में फॉग लैंप भी दिया गया है. कार में रीडिजाइन ग्रिल कार का पूरा डिजाइन ही बदल देती है. इसके साथ ही ब्लैक फिनिश वाले टेल लैंप काफी स्टाइलिश और ट्रेंडी हैं. 

फीचर्स 

गाड़ी में आपको अब वायरलेस एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो देखने को मिलेगा जो म्यूजिक का बेहतरीन एक्सपीरियंस ऑफर करेगा, इसके साथ ही कार के अंदर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल के साथ वायरलेस चार्जर भी देखने को मिल जाता है. इस कार में आपको रेन सेन्सिंग वाइपर और ड्राइवर डिजिटल डिस्प्ले भी जाता है. 

सेफ्टी 

सेफ्टी फीचर्स के मामले में इस कार का कोई तोड़ नहीं है क्योंकि ग्राहकों को इसमें 6 ऐरबैग्स स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं, इसके अलावा इस सेवन सीटर एमपीवी में ग्राहकों को एलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम EBD भी मिल जाता है जो ब्रेकिंग को स्टेबल और एक्यूरेट बनाता है. कार की बिल्ड दमदार है और ये मजबूती के भरोसे के साथ आएगी. 

प्राइज 

भारत में हाल ही में लॉन्च इस MPV को 6.29 हजार में उतारा गया था लेकिन इसके बाद, GST रिफॉर्म हुआ जिसके बाद इस गाड़ी को खरीदने के लिए अब आपको महज 5,76,300 रुपये का एक्स-शोरूम प्राइज ही चुकाना पड़ेगा. 

