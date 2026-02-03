5,76,300 लाख रुपये में सेवन सीटर कार, बच्चे, मम्मी-पापा और दादा-दादी भी हो जाएंगे फिट

Seven Seater Car: भारत में रेनो एक जाना-माना नाम बन गया है और इसकी एक कार ऐसी है जिसने पूरे भारत का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, ये कार और कोई नहीं बल्कि Renault Triber है जो एक एमपीवी सेगमेंट की गाड़ी है. रेनो की इस कार से सस्ता ऑप्शन पूरे भारत में नहीं है और आप अगर 8 लाख से कम कीमत में एक फैमिली कार खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है.

कितनी है कीमत

Renault Triber को 5,76,300 लाख रुपये में खरीदा जा सकता है. ये इस कार के बेस मॉडल का नाम है जिसे Authentic के नाम से जाना जाता है. बेस मॉडल में आपको फीचर्स तो कम मिलते हैं लेकिन आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसमें ग्राहकों को काफी सारी खूबियां मिल जाती हैं.

फीचर्स

गाड़ी में आपको अब वायरलेस एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो देखने को मिलेगा जो म्यूजिक का बेहतरीन एक्सपीरियंस ऑफर करेगा, इसके साथ ही कार के अंदर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल के साथ वायरलेस चार्जर भी देखने को मिल जाता है. इस कार में आपको रेन सेन्सिंग वाइपर और ड्राइवर डिजिटल डिस्प्ले भी जाता है.

सेफ्टी

सेफ्टी फीचर्स के मामले में इस कार का कोई तोड़ नहीं है क्योंकि ग्राहकों को इसमें 6 ऐरबैग्स स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं, इसके अलावा इस सेवन सीटर एमपीवी में ग्राहकों को एलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम EBD भी मिल जाता है जो ब्रेकिंग को स्टेबल और एक्यूरेट बनाता है. कार की बिल्ड दमदार है और ये मजबूती के भरोसे के साथ आएगी.

पावरट्रेन

नई ट्राइबर में ग्राहकों को पहले की तरह 1 लीटर, 3 सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, 72 HP की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और (AMT) ऑटोमेटेड मैन्युअल ट्रांसमिशन दिया गया है. हालांकि रेनो की इस नए फेसलिफ्ट मॉडल में आपको कुछ नए इंजन का ऑप्शन देखने को जरूर मिलता है. इस बार रेनो ने अपनी कार को एक पावरफुल इंजन के साथ भारतीय बाजार में पेश किया है. आप इस कार में सीएनजी रेट्रोफिटमेंट भी कर सकते हैं जो की रेनो के डीलरशिप लेवल पर उपलब्ध है लेकिन इसके लिए ग्राहकों को अलग से पैसे चुकाने पड़ेंगे.