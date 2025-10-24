Advertisement
Seven Seater Car: यह कहना गलत नहीं होगा कि मारुति अर्टिगा ने सात-सीटर (7-Seater) सेगमेंट में एक तरह से क्रांति ला दी है. जहाँ अन्य 7-सीटर गाड़ियाँ ₹10 लाख से ऊपर की कीमत से शुरू होती हैं, वहीं अर्टिगा 10 लाख से कम में उपलब्ध है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 24, 2025, 12:03 PM IST
सेवन सीटर कार महज 8.80 लाख में, पूरे भारत में नहीं इससे सस्ती गाड़ी

Seven Seater Car: भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार में अगर कोई गाड़ी किफायती कीमत पर ज्यादा जगह और दमदार क्वालिटी का वादा करती है, तो उसमें मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) का नाम सबसे ऊपर आता है. यह 7-सीटर MPV बेहद ही किफायती तो है ही साथ ही साथ इसमें जोरदार स्पेस मिल जाता है. 

क्यों है अर्टिगा इतनी खास?
यह कहना गलत नहीं होगा कि मारुति अर्टिगा ने सात-सीटर (7-Seater) सेगमेंट में एक तरह से क्रांति ला दी है. जहाँ अन्य 7-सीटर गाड़ियाँ ₹10 लाख से ऊपर की कीमत से शुरू होती हैं, वहीं अर्टिगा एक बेहद प्रतिस्पर्धी शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है.

कीमत: मारुति अर्टिगा महज ₹8.80 लाख की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है. यह कीमत एक्स-शोरूम प्राइज है. इतनी कम कीमत पर, इस सेगमेंट में कोई अन्य गाड़ी पूरे भारत में उपलब्ध नहीं है जो अर्टिगा को टक्कर दे सके. यह इसे उन परिवारों के लिए सबसे किफायती ऑप्शन बनाती है जिन्हें रोज़मर्रा के इस्तेमाल और लंबी ड्राइव दोनों के लिए 7 सीटों वाली गाड़ी चाहिए.

माइलेज: मारुति सुजुकी की गाड़ियों को उनके शानदार माइलेज के लिए जाना जाता है, और अर्टिगा भी इसमें पीछे नहीं है. यह MPV पेट्रोल इंजन के साथ-साथ फैक्ट्री-फिटेड CNG विकल्प में भी आती है, जो इसे और भी ज़्यादा फ्यूल एफीशिएंट बनाती है. यह फीचर इसे भारतीय सड़कों के लिए परफेक्ट बनाता है, जहाँ ग्राहक हमेशा पेट्रोल के खर्च को कम करने की तलाश में रहते हैं.

परिवार के लिए: अर्टिगा को ख़ासतौर पर भारतीय परिवारों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. इसमें तीसरी रो की सीटें हैं जो बच्चों या छोटे अडल्ट  के लिए पर्याप्त जगह देती हैं. सीटों को मोड़ने पर इसमें बूट स्पेस भी काफी मिल जाता है. इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे भीड़-भाड़ वाले शहरों में चलाना और पार्क करना आसान बनाता है, जबकि यह हाईवे पर आरामदायक यात्रा भी प्रदान करती है.

 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

