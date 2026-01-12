महज 5.76 लाख में सेवन सीटर कार! इससे सस्ता ऑप्शन भारत में मिल जाए तो कहना

Seven Seater Car: भारत की सबसे किफायती 7-सीटर कार के रूप में पहचान बनाने वाली Renault Triber Facelift को हाल ही में नए अवतार में लॉन्च कर दिया गया है. अपनी कम कीमत और बेहतरीन स्पेस के लिए मशहूर यह कार अब और भी आधुनिक हो गई है. खास बात यह है कि अपडेट्स के बाद भी कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत को महज 6.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखा है, जो इसे बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक विकल्प बनाता है.

आकर्षक डिजाइन और नया लुक

नई ट्राइबर फेसलिफ्ट के डिजाइन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. सबसे पहले आपकी नजर इसके नए 2D लोगो और फिर से डिजाइन की गई फ्रंट ग्रिल पर पड़ेगी. कार में अब ऑटोमैटिक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप और डीआरएल (DRLs) दिए गए हैं, जो रात के समय अंधेरा होते ही खुद-ब-खुद जल जाते हैं. इसके अलावा, रियर प्रोफाइल में ब्लैक फिनिश वाले टेल लैंप्स दिए गए हैं, जो इसे काफी ट्रेंडी और प्रीमियम लुक देते हैं.

हाई-टेक फीचर्स और केबिन

कार के इंटीरियर को भी डिजिटल और स्मार्ट बनाया गया है. अब आपको इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रइड ऑटो की सुविधा मिलेगी, जिससे ड्राइविंग के दौरान मोबाइल कनेक्टिविटी बेहद आसान हो जाएगी. इसके अलावा, ट्राइबर में अब वायरलेस चार्जर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रेन-सेंसिंग वाइपर और एक आधुनिक ड्राइवर डिजिटल डिस्प्ले भी दिया गया है. ये फीचर्स इस बजट कार को एक महंगी एसयूवी जैसी फील देते हैं.

सुरक्षा में कोई समझौता नहीं

रेनॉ ने इस बार सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है. नई ट्राइबर के सभी वेरिएंट्स में अब 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलेंगे, जो इस कीमत पर एक सराहनीय कदम है. साथ ही, सुरक्षित ब्रेकिंग के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिया गया है. कंपनी ने इसकी मजबूती और बिल्ड क्वालिटी को भी पहले से बेहतर बनाने का दावा किया है जिससे परिवार के साथ सफर करना और भी सुरक्षित हो जाएगा.

दमदार इंजन और सीएनजी का ऑप्शन

पावरट्रेन की बात करें तो इसमें पहले की तरह भरोसेमंद 1-लीटर, 3-सिलेडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 72 HP की पावर और 96 Nm का टॉर्क देता है. इसमे 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स का विकल्प है. इस बार कंपनी ने इसे और अधिक पावरफुल बनाने की कोशिश की. साथ ही, जो ग्राहक माइलेज चाहते हैं, वे डीलरशिप स्तर पर CNG रेट्रोफिटमेंट भी करवा सकते हैं, जिस पर कंपनी 3 साल की वारंटी दे रही है.

कितनी है कीमत

इस फैमिली कार को 576300 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है. हालांकि ऑन रोड आते ही इसकी कीमत मे इजाफा हो जाता है, उसके बाद भी ये भारत की सबसे सस्ती सेवन सीटर कार है.