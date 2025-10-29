सुरों के सरताज शंकर महादेवन ने खरीदी MG की ये धाकड़ फैमिली कार, खासियतें जान रह जाएंगे हैरान

Shankar Mahadevan Buys New MPV: जाने-माने संगीतकार शंकर महादेवन ने हाल ही में अपने गैराज में MG M9 इलेक्ट्रिक MPV को शामिल किया है. यह एक 7-सीटर लक्ज़री इलेक्ट्रिक कार है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत भारतीय बाज़ार में ₹69.90 लाख है. शंकर महादेवन ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करके अपनी नई कार की डिलीवरी की जानकारी दी. तस्वीरों में, वह अपनी पत्नी के साथ पीछे की सीटों के आराम का आनंद लेते हुए और उनके बच्चों को सामने की सीटों से कार के फीचर्स देखते हुए नज़र आए.

पावरट्रेन और रेंज

MG M9 एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक MPV है जो एक 90 kWh NMC बैटरी से लैस है. यह बैटरी इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती है, जो अधिकतम 245 hp की पावर और 350 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. कंपनी का दावा है कि यह MPV एक बार फुल चार्ज करने पर 548 किलोमीटर की शानदार ड्राइविंग रेंज प्रदान करती है. इस इलेक्ट्रिक MPV के साथ निर्माता द्वारा एक 11 kW वॉल बॉक्स चार्जर (स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन के साथ) और एक 3.3 kW पोर्टेबल चार्जर भी दिया जाता है.

डिज़ाइन और फीचर्स

M9 एक आकर्षक और बोल्ड डिज़ाइन के साथ आती है, जिसके फ्रंट एंड पर एक ट्रेपज़ॉइडल मेश ग्रिल है. इसमें स्प्लिट LED हेडलाइट्स और कनेक्टेड डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) भी मिलती हैं. यह MPV 16-तरफा एडजस्टेबल सीटिंग प्रदान करती है, जिसमें 8 अलग-अलग मसाज विकल्प, साथ ही हीटिंग और वेंटिलेशन सुविधाएँ शामिल हैं. केबिन को लक्ज़री फील देने के लिए इसमें याच्ट-स्टाइल डुअल सनरूफ और 64-रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है. मनोरंजन के लिए, वाहन एक 13-स्पीकर ऑडियो सिस्टम से लैस है जिसमें एक सबवूफर और एक एम्पलीफायर शामिल है. ये सभी फीचर्स, विशेष रूप से उच्च स्तरीय आराम, शंकर महादेवन के लिए इस MPV को चुनने का एक प्रमुख कारण हो सकता है.