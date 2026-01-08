दूसरे स्टेट में हो रहे हैं शिफ्ट? RTO जाकर गाड़ी में जरूर करवा लें ये काम, नहीं तो भरना पड़ेगा चालान

Shifting your car to other state: अगर आप नौकरी या किसी अन्य कारण से किसी दूसरे स्टेट में शिफ्ट होने जा रहे हैं तो आपको अपने सामान के साथ अपनी गाड़ी को भी शिफ्ट करना पड़ेगा. दरअसल ये काम आपकी गाड़ी के कागजात से जुड़ा हुआ है जिसमें कुछ बदलाव करवाना आपके लिए जरूरी हो जाता है. भारत में ट्रैफिक नियमों के अनुसार, जब आप किसी अन्य राज्य में लंबे समय तक गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपको कुछ कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करना जरूरी हो जाता है, ऐसा ना किया जाए तो आपकी गाड़ी का चालान हो सकता है. चलिए उन कामों के बारे में भी आज इस खबर के माध्यम से जान लेते हैं.

1. पुराने राज्य के RTO से 'NOC' लेना है सबसे जरूरी

अगर आप अपनी गाड़ी को किसी दूसरे स्टेट में पर्मानेंटली शिफ्ट होना है तो आपको मौजूदा शहर के RTO से 'नो ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट' लेना पड़ता है. इससे ये पता चलता है कि आपके वपन पर किसी तरह का कोई चालान या आपराधिक मामला तो नहीं है. इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके ही दूसरे राज्य में वहां का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है.

2. 12 महीने के भीतर दोबारा पंजीकरण और रोड टैक्स

अगर आप दूसरे स्टेट के नंबर वाली कोई गाड़ी नए राज्य में ले जाते हैं तो सिर्फ 12 महीने तक ही इसे चला सकते हैं. फिर उस राज्य के RTO में गाड़ी को दुबारा जाकर रजिस्टर करवाना पड़ता है. आपको इसके लिए फिर रोड टैक्स भरना पड़ता है जो पिछले राज्य से ज्यादा या कम भी हो सकता है. अच्छी बात ये है कि ये प्रक्रिया पूरा करने के बाद पुराने राज्य में चुकाया गया 'प्रो-राटा' रोड टैक्स वापस पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

3. एड्रेस चेंज और जरूरी दस्तावेज

अगर आप दूसरे राज्य में गाड़ी लेकर आते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में आपको पता बदलवाना चाहिए, इससे ये होता है कि आपको इंश्योरेंस क्लेम लेने में आसानी होती है. अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी RC पर जो पता मौजूद रहता है और आपका पता अगर अलग हो तो बीमा कंपनियां क्लेम देने के समय में समय लगा सकती हैं जिसमें आपका ही नुकसान होता है.