पुरानी लग्जरी कार खरीदें या नहीं? एक जरा सी गलती भी रुला देगी! तुरंत जानें

Should Buy Used Luxury Car Or Not: लग्जरी कारें लगभग-लगभग सभी को पसंद होती होंगी लेकिन महंगी होने के कारण हर व्यक्ति लग्जरी कारें खरीद नहीं पाता है. ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ बेंज, लैंड रोवर, जैगवार जैसी किसी भी लग्जरी कार कंपनी को देख लें, इनकी कारें हर व्यक्ति के लिए खरीद पाना मुश्किल है. लेकिन, जब यही कारें सेकंड हैंड मार्केट में आती हैं तो इन्हें खरीद सकने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि पुरानी होने के कारण इनकी कीमत कम होती है. ऐसे में बहुत से लोग पुरानी लग्जरी कारें खरीद भी लेते हैं. लेकिन, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर उन्हें पुरानी लग्जरी कार खरीदनी चाहिए या नहीं. अगर आप भी इन लोगों में शामिल हैं तो आज हम आपको कुछ बातें बताने वाले हैं, जिनके आधार पर आप यह आसानी से तय कर पाएंगे कि आपको पुरानी लग्जरी कार खरीदनी चाहिए या नहीं.

मेंटेनेंस

पुरानी कारों का मेंटेनेंस खर्च ज्यादा होता है. ऐसे में जब आप कोई पुरानी लग्जरी कार खरीदते हैं तो उसके ज्यादा मेंटेसेंस खर्च के लिए भी तैयार रहें क्योंकि उसके पास भी महंगे होंगे और उसकी सर्विसिंग भी महंगी होगी. इसीलिए, उसे मेंटेन करने का खर्च भी ज्यादा होगा. इसके अलावा जैसे-जैसे गाड़ी पुरानी होती जाएगी, वैसे-वैसे उसके पार्ट्स रिपेयर या फिर रिप्लेस कराने की संभावना ज्यादा बढ़ती जाएगी. ऐसे में आप पर मेंटेनेंस का ज्यादा खर्च आएगा. अगर आप कोई पुरानी लग्जरी कार खरीदते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही खरीदें.

माइलेज

किसी भी पुरानी गाड़ी के साथ माइलेज का मामला काफी गंभीर होता है. जैसे-जैसे गाड़ियां पुरानी होती जाती हैं, उनके रखरखाव के आधार पर उनका माइलेज घटता जाता है. अगर किसी व्यक्ति ने कार को काफी खराब तरीके से रखा हो या खराब तरीके से चलाया हो, तो उसका माइलेज कम हो सकता है. ऐसे में वह कार खरीदने पर आपको कार चलाने का ज्यादा खर्च उठाना पड़ सकता है. इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखें.

टेक्नोलॉजी

इसके अलावा टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दें. दरअसल, जब आप पुरानी कार खरीदते हैं तो आप एक तरीके से पुरानी टेक्नोलॉजी खरीद रहे होते हैं जबकि मौजूदा समय में टेक्नोलॉजी काफी आगे जा चुकी होती है. ऐसे में जब आप पुरानी लग्जरी कार खरीदेंगे तो आपको यह महसूस हो सकता है कि आप पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस बात को भी ध्यान में जरूर रखें.

सस्ते में लग्जरी का मजा

हालांकि, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकती है कि पुरानी लग्जरी कार खरीदकर आप सस्ते में लग्जरी का मजा ले पाते हैं. लेकिन, अगर सावधानी न बरती जाए को यह मजा सजा भी बन सकता है. इसीलिए, पुरानी कार खरीदते वक्त हमेशा अच्छे से जांच-परख कर लें और डाक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई करा लें.

