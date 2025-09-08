Shubhman Gill Birthday: 26 साल की उम्र में करोड़ों की कारें रखते हैं शुभमन गिल, कलेक्शन देख फटी रह जाएंगे आंखें
Shubhman Gill Car Collection: शुभमन गिल के पास लग्जरी कारों का एक दमदार कलेक्शन है जिसके बारे में आज हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 10:04 AM IST
Shubhman Gill Car Collection: भारतीय क्रिकेट का उभरता सितारा कहे जाने वाले शुभमन गिल आज 26 साल के हो गए हैं. शुभमन को क्रिकेट एक्सपर्ट्स अगला बड़ा दिग्गज बताने से नहीं चूकते हैं. शुभमं दाएं हाथ के बल्लेबाज़ हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मैट्स में अंतरराष्ट्रीय शतक जड़े हैं और इंडियन प्रीमियर लीग के 2023 में ऑरेंज कैप भी जीत चुके हैं. शुभमन गिल को क्रिकेट के अलावा उनके लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी जाना जाता है और इस बात का अंदाजा आपको शुभमन का कार कलेक्शन देखने के बाद लग जाएगा. आज शुभमन के 26वें जन्मदिन पर के मौके पर हम उनके लग्जरी कार फ्लीट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं. 

महिंद्रा थार

शुभमन गिल के कार कलेक्शन में महिंद्रा थार एसयूवी भी मौजूद है जिसे आनंद महिंद्रा ने गिफ्ट किया था. ये गिफ्ट 2020-2021 में ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक बॉर्डर-गावस्कर सीरीज़ में पदार्पण करने वाले छह क्रिकेटरों को दिया गया था जिनमें से एक शुभमन भी थे. इस एसयूवी को ग्लोबल एनसीएपी द्वारा आयोजित सेफ्टी क्रैश टेस्ट में 4-स्टार रेटिंग दी गई है. एसयूवी में दो-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर टर्बो डीजल इंजन है जो 150 हॉर्स पावर (hp) / 320 न्यूटन मीटर (Nm) की पीक पावर और 130 hp / 320 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. 

रेंज रोवर वेलार

रेंज रोवर वेलार 2.0 स्टाइल और क्लास से भरपूर है. इस प्रीमियम एसयूवी में 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड, चार-सिलेंडर इंजन के साथ, यह लक्ज़री एसयूवी अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग दिखती है. यह 247 हॉर्सपावर से ज़्यादा की पावर जेनरेट करती है और अपने कम्फर्ट और पावर के लिए जानी जाती है. इस एसयूवी में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन है और हाई-टेक कनेक्टिविटी फ़ीचर्स इसे और भी आकर्षक बनाते हैं. 

मर्सिडीज-बेंज E350

मर्सिडीज-बेंज E350 मशहूर हस्तियों के बीच एक रिलायबल ऑप्शन है क्योंकि यह शानदार लुक और आराम का बेहतरीन कॉम्बो है. इसमें 3.0-लीटर V6 इंजन क्रमशः 255 हॉर्सपावर और 370 एनएम की अधिकतम पावर और टॉर्क जेनरेट करता है. प्रीमियम फीचर्स के साथ, यह कार लंबी ट्रिप्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. ये कार हर तरह के टरेन में मजे से रफ्तार पकड़ सकती है.

