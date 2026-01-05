Simple Energy का महाधमाका: कंपनी ने उतारा 400km रेंज वाला 'सिंपल अल्ट्रा', अब बैटरी की टेंशन होगी खत्म!

Simple Gen 2 Simple One Scooters:बेंगलुरु स्थित ईवी स्टार्टअप सिंपल एनर्जी ने अपनी नई Gen 2 सीरीज के साथ भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में हलचल मचा दी है. इस सीरीज का मुख्य आकर्षण सिंपल अल्ट्रा (Simple Ultra) स्कूटर है, जो एक बार चार्ज करने पर 400 किमी (IDC) की अविश्वसनीय रेंज प्रदान करता है. इसमें लगी 6.5 kWh की बैटरी वर्तमान में किसी भी भारतीय ई-स्कूटर की सबसे बड़ी बैटरी है. रफ्तार के मामले में भी यह किसी से कम नहीं है; यह महज 2.77 सेकंड में 0 से 40 किमी/घंटा की गति पकड़ लेता है और इसकी टॉप स्पीड 115 किमी/घंटा है.

अपडेटेड पोर्टफोलियो और किफायती कीमतें

कंपनी ने अपने लोकप्रिय मॉडल्स, सिंपल वन और सिंपल वन-एस को भी Gen 2 अपडेट के साथ पेश किया है. अब सिंपल वन दो बैटरी विकल्पों में उपलब्ध है: 4.5 kWh (236 किमी रेंज) जिसकी कीमत ₹1,69,999 है, और 5 kWh (265 किमी रेंज) जिसकी कीमत ₹1,77,999 रखी गई है. वहीं, एंट्री-लेवल सिंपल वन-एस की रेंज 190 किमी है और इसकी प्रभावी शुरुआती कीमत सीमित समय के लिए मात्र ₹1,39,999 (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) तय की गई है, जो इसे बाजार में बेहद प्रतिस्पर्धी बनाती है.

हल्का वजन और दमदार परफॉरमेंस

Gen 2 पोर्टफोलियो में तकनीकी सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया है. नई सिंपल वन का वजन 8 किलो कम होकर अब सिर्फ 129 किलो रह गया है, जबकि इसकी मोटर की पीक पावर बढ़ाकर 8.8 kW कर दी गई है. उपयोगिता को बढ़ाते हुए इसमें 35 लीटर का बड़ा अंडर-सीट स्टोरेज, 1 लीटर का ग्लोव बॉक्स और चार्जिंग पोर्ट दिया गया है. 780 mm की सीट हाइट के साथ इसमें सुरक्षा के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और फोर-लेवल रीजनरेटिव ब्रेकिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स भी शामिल किए गए हैं.

स्मार्ट फीचर्स और लाइफटाइम वारंटी का भरोसा

डिजिटल अनुभव को नया आयाम देते हुए इसमें 7 इंच का टचस्क्रीन डैशबोर्ड दिया गया है जो एंड्रॉइड 12 पर चलता है. यह 5G ई-सिम, गूगल मैप्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है. ग्राहकों का दिल जीतने के लिए सिंपल एनर्जी ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए मोटर और बैटरी पर 'लाइफटाइम वारंटी' देने की घोषणा की है. यह इंडस्ट्री में अपनी तरह की पहली पहल है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों की बैटरी लाइफ से जुड़ी चिंताओं को पूरी तरह खत्म करना है.

भविष्य की उड़ान: विस्तार और 2027 में IPO

सुहास राजकुमार के नेतृत्व में कंपनी ने बड़े विस्तार की योजना बनाई है. मार्च 2026 तक भारत में 150 डीलरशिप और 200 सर्विस सेंटर खोलने का लक्ष्य है, साथ ही अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर भी ये स्कूटर्स उपलब्ध हैं. आर्थिक मोर्चे पर कंपनी वित्त वर्ष 2027 में लगभग 350 मिलियन डॉलर का IPO लाने की तैयारी कर रही है. अपनी बेमिसाल रेंज और स्वदेशी तकनीक के दम पर सिंपल एनर्जी भारतीय सड़कों पर इलेक्ट्रिक क्रांति को नई दिशा देने के लिए तैयार है.