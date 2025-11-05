Simple Energy ने तोड़े रिकॉर्ड: दनादन स्कूटर बेच रही कंपनी, खूब पसंद कर रहे ग्राहक

Simple Energy Scooter: बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, सिंपल एनर्जी अपनी उत्पादन क्षमता को तेजी से बढ़ा रही है. कंपनी अपने होसुर (Hosur) स्थित फैसिलिटी में उत्पादन में 40% की वृद्धि कर रही है, जो कि 2,00,000 वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है.
Simple Energy Scooter: ऑटोमोटिव कंपनी सिंपल एनर्जी (Simple Energy) ने भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए दो बड़े रिकॉर्ड बना दिए हैं. कंपनी ने अक्टूबर 2025 तक ही अपने पूरे वित्त वर्ष 2024-25 के रेवेन्यू को 125% से अधिक मार्जिन से पार कर लिया है, जिससे साबित होता है कि कंपनी दनादन अपने स्कूटर्स बेच रही है और लगातार इनकी डिमांड भी बढ़ रही है.
कंपनी ने बेच डाले इतने स्कूटर्स
इसके साथ ही, सिंपल एनर्जी ने अपने लोकप्रिय मॉडल Simple ONE Gen 1.5 और Simple OneS की 1000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा भी दर्ज किया है. यह उपलब्धि न केवल कंपनी की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है, बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं के बीच गुणवत्तापूर्ण इलेक्ट्रिक स्कूटरों के प्रति बढ़ते विश्वास को भी प्रमाणित करती है.
डिमांड को संभालने का क्या है प्लान
बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, सिंपल एनर्जी अपनी उत्पादन क्षमता को तेजी से बढ़ा रही है. कंपनी अपने होसुर (Hosur) स्थित फैसिलिटी में उत्पादन में 40% की वृद्धि कर रही है, जो कि 2,00,000 वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है. सिंपल एनर्जी का विस्तार सिर्फ उत्पादन तक ही सीमित नहीं है. वर्तमान में देश के प्रमुख शहरों में कंपनी के 61 आउटलेट हैं, और जल्द ही यह दिल्ली, भोपाल, पटना, रांची, और भुवनेश्वर जैसे नए बाजारों में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है.
ये है तगड़ा स्कूटर
सिंपल एनर्जी ने हाल ही में अपने सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर का अपडेटेड मॉडल जेनरेशन 1.5 वेरिएंट आईडीसी में 248 किलोमीटर की एक्स्पैंडेड रेंज के साथ मार्केट में लॉन्च कर दिया है. आपको बता दें कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में ग्राहकों को स्पीड मोड सेलेक्शन देखने को मिल जाते हैं. जिसमें सॉनिक मोड सबसे तेज और खास है जिसमें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को स्विच करते ही ये रॉकेट बन जाता है.
रेंज बढ़ाने के लिए कंपनी ने किए ये बदलाव
रेंज बढ़ाने के साथ-साथ, जेन 1.5 अपडेट में ऐप इंटीग्रेशन, नेविगेशन, अपडेटेड राइड मोड्स, पार्क असिस्ट, ओटीए अपडेट्स, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, ट्रिप हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स, कस्टमाइजेबल डैश थीम्स, फाइंड माई व्हीकल फीचर, रैपिड ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, ऑटो ब्राइटनेस और टोन/साउंड जैसे कई सॉफ्टवेयर जैसी खासियतों को शामिल किया गया है.
केवल 2.77 सेकंड में 0-40 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने और अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ 30+ लीटर अंडर-सीट स्टोरेज की अपनी सर्वोत्तम विशेषताओं को बरकरार रखते हुए, नए और अपडेट किए गए सिंपल वन जेन 1.5 में सॉफ्टवेयर पक्ष पर एक बिल्कुल नया लुक है. कंपनी ने उन्नत स्मार्ट तकनीक और कनेक्टिविटी सुविधाएँ पेश की हैं, जिसमें एक ऐप एकीकरण भी शामिल है जो उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय डेटा, रिमोट एक्सेस और सवारी आँकड़े प्रदान करता है.