6 एयरबैग की सेफ्टी मिलते ही बढ़ गई मारुति के इस माइलेज कार की कीमत, लोगों में अब भी दिख रहा क्रेज!

Maruti Celerio Six Air Bags Features: भारत की सबसे भरोसेमंद कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी सेलेरियो कार में सेफ्टी को लेकर बड़ा बदलाव किया है. कंपनी ने अपनी सबसे पॉपुलर हैचबैक सेलेरियो में 6 एयरबैग को एड कर दिया है. इस फीचर्स के शामिल होते ही कार काफी ज्यादा सेफ्टी फीचर्स से लैस हो गई है. हालांकि कंपनी ने एयरबैग को शामिल करने के साथ ही अपनी इस कार की कीमतों में इजाफा भी कर दिया है,

कीमत में हुआ इजाफा

पहले मारुति सेलेरियो में सिर्फ दो एयरबैग मौजूद थे. लेकिन अब कंपनी ने इसमें 6 एयरबैग को शामिल कर दिया है. खबरों की माने तो बहुत जल्द ये सेफ्टी फीचर्स मारुति की बाकी गाड़ियों में भी देखने को मिल सकता है. कंपनी ने ये फैसला सरकार के बढ़ते सेफ्टी नॉर्म्स को देखते हुए उठाया है. इस फीचर्स को एड करने के साथ ही मारुति सेलेरियो की कीमतों में अलग-अलग मॉडल्स के हिसाब से 16,000 रुपये से लेकर 32,500 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. इसके हिसाब से अब मारुति सेलेरियो की नई कीमत 5.64 लाख-7.37 लाख रुपये एक्स-शोरूम प्राइस हो गई है.

Maruti Suzuki Celerio does around 2-3k units /month for last year 2024-25 which is decent considering the impact mSUVs have had on our Indian car market.

