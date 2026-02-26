Advertisement
Best mileage MPV in indian market: इनोवा हाईक्रॉस की शुरुआती कीमत ₹19.15 लाख है, जबकि इसके 8-सीटर हाइब्रिड वेरिएंट की कीमत ₹26.35 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. ग्राहकों को इस कार में 2.0-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलता है, जो ई-सीवीटी (e-CVT) ट्रांसमिशन के साथ आता है. 

Feb 26, 2026
Alto जैसा माइलेज और Fortuner वाला साइज! इस 8 सीटर कार के आगे अच्छी-अच्छी गाड़ियां हैं फेल

Best mileage MPV in indian market: भारत में जब भी किसी फुल साइज धाकड़ एसयूवी का जिक्र होता है तो लोगों के जहन में  टोयोटा फॉर्च्यूनर का नाम जरूर आता है. कीमत ₹50 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है और माइलेज भी काफी कम है जो 7-13 किमी/लीटर तक जाता है. ऐसे में Toyota Innova Hycross और Maruti Suzuki Invicto बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकते हैं. दोनों ही असल में एक ही गाड़ी का रीबैज वर्जन हैं. ये कारें न केवल फॉर्च्यूनर जैसी नजर आती हैं, बल्कि उसकी आधी कीमत में खरीदी जा सकती हैं. इन्हें Bharat NCAP से 5-स्टार सेफ़्टी रेटिंग भी मिल चुकी है.  

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस
इनोवा हाईक्रॉस की शुरुआती कीमत ₹19.15 लाख है, जबकि इसके 8-सीटर हाइब्रिड वेरिएंट की कीमत ₹26.35 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. ग्राहकों को इस कार में 2.0-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलता है, जो ई-सीवीटी (e-CVT) ट्रांसमिशन के साथ आता है. कंपनी का दावा है कि ये दमदार MPV 23.24 किमी/लीटर तक का माइलेज ऑफर कर सकती है. ऐसे में ये माइलेज Alto जितना है जो एक एंट्री लेवेल हैचबैक कार है. 

फीचर्स 
फीचर्स की बात करें तो ये गाड़ी 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स ऑफर करती है. सेफ़्टी की बात करें तो इमैन ग्राहकों को 360-डिग्री कैमरा और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) भी मिल जाता है. 

मारुति सुजुकी इनविक्टो
मारुति इनविक्टो की कीमत ₹24.97 लाख से ₹28.61 लाख तक जाती है. इनविक्टो के 8-सीटर वेरिएंट कीमत ₹25.02 लाख (एक्स-शोरूम) है. टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की तरह इसमें भी 2.0-लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 23.24 किमी/लीटर का माइलेज देता है. 

अगर आप बड़े परिवार के हिसाब से एक 8 सीटर कार खरीदने का मन बना रहे है तो ये दोनों ही कारें आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकती हैं और हर महीने फ्यूल में आपके हजारों रुपये बचा सकती है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

Vineet Singh

