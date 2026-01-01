स्कोडा का भारत में 'सुपरहिट' साल: 2025 में दर्ज की 107% की रिकॉर्ड ग्रोथ, काइलाक ने बदली किस्मत!

Advertisement
SKODA Auto: स्कोडा की इस रिकॉर्डतोड़ सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसकी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी काइलाक (Kylaq) का रहा है. लॉन्च होते ही यह कार कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल बन गई. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 01, 2026, 05:02 PM IST
SKODA Auto: 25वें साल में रचा इतिहास स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) के लिए साल 2025 एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ है. भारत में अपने 25 साल पूरे होने के मौके पर कंपनी ने अब तक का अपना सबसे बेहतरीन सालाना प्रदर्शन किया है. कैलेंडर वर्ष 2025 में स्कोडा ने कुल 72,665 यूनिट्स की बिक्री की, जो साल 2024 (35,166 यूनिट्स) के मुकाबले 107 प्रतिशत की धमाकेदार बढ़ोत्तरी है. इस जबरदस्त उछाल ने स्कोडा को भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक नई और मजबूत पहचान दी है.

'kylaq' बनी गेम-चेंजर
स्कोडा की इस रिकॉर्डतोड़ सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसकी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी काइलाक (Kylaq) का रहा है. लॉन्च होते ही यह कार कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल बन गई. काइलाक स्कोडा के पोर्टफोलियो की सबसे किफायती गाड़ी है, जिसने बड़े ग्राहक वर्ग को आकर्षित किया. इसके साथ ही मध्यम आकार की एसयूवी कुशाक (Kushaq) और प्रीमियम सेडान स्लाविया (Slavia) की मांग भी साल भर बनी रही, जिन्हें नए फीचर्स और स्पेशल एडिशन्स के जरिए अपडेट रखा गया.

प्रीमियम सेगमेंट में भी जमाई धाक
किफायती कारों के साथ-साथ स्कोडा ने प्रीमियम सेगमेंट में भी अपनी पकड़ मजबूत की है. कंपनी की बड़ी एसयूवी कोडियाक (Kodiaq) ने उन खरीदारों को लुभाया जो परफॉर्मेंस और लग्जरी का मेल चाहते थे. वहीं, ऑक्टाविया आरएस (Octavia RS) की वापसी ने कार प्रेमियों और पुराने वफादार ग्राहकों के बीच भारी उत्साह पैदा किया. इन मॉडलों ने स्कोडा को एक ऐसे ब्रांड के रूप में स्थापित किया है जो बजट से लेकर लग्जरी तक हर तरह के ग्राहकों की पसंद का ख्याल रखता है.

नेटवर्क एक्सपैशन्स से बढ़ी पहुंच
शानदार कारों के साथ-साथ स्कोडा ने अपनी सर्विस और पहुंच पर भी जमकर काम किया है. साल 2025 के दौरान कंपनी ने देश के 183 शहरों में 325 से अधिक टचप्वाइंट्स तक अपना नेटवर्क बढ़ा लिया है. डीलरशिप्स और सर्विस सेंटर्स की इस बढ़ती संख्या ने ग्राहकों के भरोसे को बढ़ाया है और स्कोडा की गाड़ियों को छोटे शहरों तक सुलभ बनाया है. कंपनी ने 2021 के बाद से अब तक भारत में बनी 2 लाख से ज्यादा कारों की बिक्री का आंकड़ा भी पार कर लिया है, जो इसकी 'इंडिया 2.0' रणनीति की सफलता को दर्शाता है.

2026 के लिए बुलंद हौसले साल 2025 को एक 'टर्निंग पॉइंट' के रूप में खत्म करने के बाद स्कोडा अब 2026 में प्रवेश कर रही है. मजबूत आधार, बढ़ते डीलर नेटवर्क और बेहतरीन प्रोडक्ट पाइपलाइन के साथ कंपनी आने वाले समय में अपनी बाजार हिस्सेदारी को और बढ़ाने के लिए तैयार है. विशेषज्ञों का मानना है कि स्कोडा की स्थानीय स्तर पर विनिर्माण (Manufacturing) की नीति उसे भविष्य में भी प्रतिस्पर्धी बनाए रखेगी.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

SKODA Auto

