Skoda कारों पर 5 लाख का छप्परफाड़ डिस्काउंट! फिर नहीं मिलेगा इससे ज्यादा बचत का मौका

Skoda Car Discount: ​स्कोडा इंडिया मार्च 2026 में अपने ग्राहकों के लिए तगड़ा ऑफर चला रही है जिसमें कंपनी नए फाईनैंशियल ईयर से पहले स्टॉक क्लियर करने के लिए कंपनी कुशाक, स्लाविया और कोडिएक जैसे मॉडल्स पर 5 लाख रुपये तक की बचत का मौका दे रही है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 09, 2026, 07:52 AM IST
Skoda Car Discount: स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा देते हुए पूरे पोर्टफोलियो पर ऑफर्स की झड़ी लगा दी है. कंपनी सेडान से लेकर एसयूवी पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट स्कीम और लॉयल्टी इंसेंटिव जैसे बेनीफिट्स ऑफर कर रही है. खार तौर पर पुराने साल के मॉडल (MY24 और MY25) पर सबसे ज्यादा बचत का मौका है, ऐसे में ग्राहकों के लिए ये डिस्काउंट किसी मौके से कम नहीं है. 

कुशाक पर 3 लाख तक की बचत
लोकप्रिय एसयूवी कुशाक पर इस महीने शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं. जहाँ नए 2026 मॉडल्स पर लगभग 1.40 लाख रुपये तक की बचत हो रही है, वहीं पुराने MY24 और MY25 स्टॉक पर यह फायदा 3 लाख रुपये तक पहुँच गया है. यह डिस्काउंट मोंटे कार्लो, प्रेस्टीज और सिग्नेचर जैसे ट्रिम्स पर उपलब्ध है. कुशाक अपने दमदार 1.0-लीटर और 1.5-लीटर TSI इंजन विकल्पों के लिए जानी जाती है.

स्लाविया पर अच्छी डील्स
प्रीमियम सेडान स्लाविया, जो होंडा सिटी और हुंडई वर्ना को टक्कर देती है, वह भी इस डिस्काउंट ड्राइव का हिस्सा है. साल 2026 के नए मॉडल्स पर 60,000 से 65,000 रुपये तक के बेनीफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप पुराने स्टॉक को चुनते हैं, तो आप लगभग 3 लाख रुपये तक बचा सकते हैं. 

कायलाक पर बेहतरीन ऑफर 
स्कोडा की सबसे नई सब-4 मीटर एसयूवी कायलाक पर भी कंपनी ने शुरुआती ऑफर पेश किए हैं. हालांकि यह मार्केट में नई है, फिर भी इसके मिड-स्पेक 'सिग्नेचर' और 'सिग्नेचर+' वेरिएंट्स पर 75,000 रुपये तक के बेनीफिट्स दिए जा रहे हैं. यह कार टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेजा जैसी गाड़ियों से मुकाबला करती है और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है.

कोडिएक पर सबसे भारी डिस्काउंट
स्कोडा की फ्लैगशिप 7-सीटर एसयूवी Kodiaq पर इस महीने सबसे बड़ी छूट मिल रही है. इसके 'स्पोर्टलाइन' वेरिएंट पर पूरे 5 लाख रुपये तक के बेनीफिट्स दिए जा रहे हैं. वहीं, टॉप-एंड L&K सिलेक्शन ट्रिम पर 2.50 लाख और एंट्री-लेवल लाउंज वेरिएंट पर 1.50 लाख रुपये की बचत की जा सकती है. 190 hp पावर वाले 2.0-लीटर TSI इंजन और ऑल-व्हील ड्राइव के साथ यह एक लग्जरी डील है.

