Skoda Kodiaq Lounge भारत में हुई लॉन्च, प्रीमियम फीचर्स के साथ मिलेगी जोरदार पावर
Advertisement
trendingNow12932347
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Skoda Kodiaq Lounge भारत में हुई लॉन्च, प्रीमियम फीचर्स के साथ मिलेगी जोरदार पावर

Skoda Kodiaq Lounge: स्कोडा ने कोडियाक एसयूवी में एक नया एडिशन शामिल कर दिया है और इसकी कीमत कंपनी ने 39.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Skoda Kodiaq Lounge भारत में हुई लॉन्च, प्रीमियम फीचर्स के साथ मिलेगी जोरदार पावर

Skoda Kodiaq Lounge: स्कोडा ऑटो इंडिया ने कोडियाक एसयूवी में लाउंज नाम से एक नया वेरिएंट जोड़ा है. नया लाउंज वेरिएंट अब कोडियाक के एंट्री-लेवल वेरिएंट के रूप में उपलब्ध है, जो स्पोर्टलाइन और सिलेक्शन एलएंडके से नीचे है. अन्य वेरिएंट के विपरीत, स्कोडा कोडियाक, स्कोडा एसयूवी का 5-सीटर वर्जन है.

बदलावों की बात करें तो, स्कोडा कोडियाक लाउंज वेरिएंट में 18-इंच के माजेनो अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. साथ ही, नए वेरिएंट में केवल तीन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन उपलब्ध हैं, जिनमें मून व्हाइट, मैजिक ब्लैक और ग्रेफाइट ग्रे शामिल हैं. वहीं, स्कोडा कोडियाक के टॉप वेरिएंट में रेस ब्लू, वेलवेट रेड और स्टील ग्रे कलर ऑप्शन भी उपलब्ध हैं.

स्कोडा कोडियाक लाउंज इंटीरियर
नए एंट्री-लेवल वेरिएंट के रूप में उपलब्ध, स्कोडा कोडियाक लाउंज में अन्य वेरिएंट की तुलना में कई फीचर्स नहीं हैं, जैसे 360-डिग्री कैमरा, इंटेलिजेंट पार्क असिस्ट, कैंटन म्यूजिक सिस्टम, ड्राइवर स्लीपीनेस डिटेक्शन, और भी बहुत कुछ. इसके अलावा, इसमें छोटा 10.4-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 100W 9-स्पीकर साउंड सिस्टम और कई अन्य फीचर्स भी दिए गए हैं. 5-सीटर होने के कारण, इसमें तीसरी पंक्ति नहीं है और इसका इंटीरियर ग्रे और फॉक्स-सुएड थीम पर आधारित है.

Add Zee News as a Preferred Source

इंजन और पावर
स्कोडा कोडियाक में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है जो ऑटोमैटिक 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स के साथ मिलकर काम करता है. यह इंजन 201 हॉर्सपावर और 320 एनएम का अधिकतम पावर और टॉर्क आउटपुट देता है.

कीमत 
कीमतों की बात करें तो स्कोडा कोडियाक लाउंज की कीमत 39.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. वहीं, स्कोडा कोडियाक स्पोर्टलाइन और सेलेक्शन एलएंडके की कीमत क्रमशः 43.76 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) और 45.96 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Skoda Kodiaq Lounge

Trending news

साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
Digital Arrest Scam
साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
Banu Mushtaq
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
बंगाल में BJP करेगी विस्तारक की नियुक्त; मिशन-2026 को मिलेगी रफ्तार
Bengal Assembly Elections
बंगाल में BJP करेगी विस्तारक की नियुक्त; मिशन-2026 को मिलेगी रफ्तार
नवरात्रि में मीट बैन पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, बताया संविधान के खिलाफ
Navratri meat ban
नवरात्रि में मीट बैन पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, बताया संविधान के खिलाफ
मुंबई के गोवंडी में तोड़ी गई प्रतिमा! दो समुदाय में हुई झड़प; पुलिस ने दर्ज की FIR
mumbai
मुंबई के गोवंडी में तोड़ी गई प्रतिमा! दो समुदाय में हुई झड़प; पुलिस ने दर्ज की FIR
जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, आज ऑपरेशन का दूसरा दिन
Kishtwar Encounter
जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, आज ऑपरेशन का दूसरा दिन
'जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है...' कांग्रेस पर बरसे PM मोदी
PM Modi North east visit
'जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है...' कांग्रेस पर बरसे PM मोदी
'पायलट ने बंद किया इंजन का फ्यूल' पर SC की सख्त टिप्पणी; सरकार को भी भेजा नोटिस
Supreme Court
'पायलट ने बंद किया इंजन का फ्यूल' पर SC की सख्त टिप्पणी; सरकार को भी भेजा नोटिस
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
corruption in government hospital
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
delhi riots
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
;