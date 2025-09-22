Skoda Kodiaq Lounge भारत में हुई लॉन्च, प्रीमियम फीचर्स के साथ मिलेगी जोरदार पावर

Skoda Kodiaq Lounge: स्कोडा ऑटो इंडिया ने कोडियाक एसयूवी में लाउंज नाम से एक नया वेरिएंट जोड़ा है. नया लाउंज वेरिएंट अब कोडियाक के एंट्री-लेवल वेरिएंट के रूप में उपलब्ध है, जो स्पोर्टलाइन और सिलेक्शन एलएंडके से नीचे है. अन्य वेरिएंट के विपरीत, स्कोडा कोडियाक, स्कोडा एसयूवी का 5-सीटर वर्जन है.

बदलावों की बात करें तो, स्कोडा कोडियाक लाउंज वेरिएंट में 18-इंच के माजेनो अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. साथ ही, नए वेरिएंट में केवल तीन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन उपलब्ध हैं, जिनमें मून व्हाइट, मैजिक ब्लैक और ग्रेफाइट ग्रे शामिल हैं. वहीं, स्कोडा कोडियाक के टॉप वेरिएंट में रेस ब्लू, वेलवेट रेड और स्टील ग्रे कलर ऑप्शन भी उपलब्ध हैं.

स्कोडा कोडियाक लाउंज इंटीरियर

नए एंट्री-लेवल वेरिएंट के रूप में उपलब्ध, स्कोडा कोडियाक लाउंज में अन्य वेरिएंट की तुलना में कई फीचर्स नहीं हैं, जैसे 360-डिग्री कैमरा, इंटेलिजेंट पार्क असिस्ट, कैंटन म्यूजिक सिस्टम, ड्राइवर स्लीपीनेस डिटेक्शन, और भी बहुत कुछ. इसके अलावा, इसमें छोटा 10.4-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 100W 9-स्पीकर साउंड सिस्टम और कई अन्य फीचर्स भी दिए गए हैं. 5-सीटर होने के कारण, इसमें तीसरी पंक्ति नहीं है और इसका इंटीरियर ग्रे और फॉक्स-सुएड थीम पर आधारित है.

Add Zee News as a Preferred Source

इंजन और पावर

स्कोडा कोडियाक में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है जो ऑटोमैटिक 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स के साथ मिलकर काम करता है. यह इंजन 201 हॉर्सपावर और 320 एनएम का अधिकतम पावर और टॉर्क आउटपुट देता है.

कीमत

कीमतों की बात करें तो स्कोडा कोडियाक लाउंज की कीमत 39.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. वहीं, स्कोडा कोडियाक स्पोर्टलाइन और सेलेक्शन एलएंडके की कीमत क्रमशः 43.76 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) और 45.96 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.