पैनोरमिक सनरूफ और 5-स्टार सुरक्षा! लॉन्च हुई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट; देखें खास फीचर्स और कीमत

skoda kushaq facelift launch: स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी लोकप्रिय SUV कुशाक का नया फेसलिफ्ट मॉडल पेश कर दिया है. यह अपडेटेड मॉडल पहले से ज्यादा मॉडर्न और आकर्षक दिखता है. इसमें नई डिजाइन, बेहतर फीचर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी शामिल की गई है. हालांकि, इंजन और मैकेनिकल हिस्सों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. प्री-बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और इसे मार्च 2026 में लॉन्च किया जाएगा. स्कोडा अब कुशाक को मोंटे कार्लो टॉप-स्पेक वेरिएंट में भी पेश करेगी. कंपनी 4 साल की सुपर केयर वारंटी मुफ्त दे रही है, जिसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है.

जबरदस्त डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो, फेसलिफ्ट कुशाक में सभी वेरिएंट्स में अब एलईडी हेडलाइट्स, टेललाइट्स और फॉग लैंप स्टैंडर्ड हैं. इसके अलावा, सीक्वेंशियल रियर टर्न इंडिकेटर्स भी जोड़े गए हैं. हायर ट्रिम्स में फ्रंट ग्रिल और रियर में स्कोडा लेटरिंग में इल्यूमिनेशन है. अलॉय व्हील्स अब स्टैंडर्ड दिए गए हैं. कुल मिलाकर SUV का लुक पहले से ज्यादा प्रीमियम और ध्यान आकर्षित करने वाला हो गया है.

क्या हैं कार के फीचर्स?

अंदरूनी फीचर्स की बात करें तो, इस फेसलिफ्ट में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टॉप वेरिएंट में 10.25 इंच का डिजिटल कॉकपिट दिया गया है. 25.6 सेंटीमीटर का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम अब गूगल पॉवर्ड फीचर्स के साथ आता है. उच्च वेरिएंट्स में वेंटिलेशन के साथ 6-वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली फ्रंट सीटें और रियर सीट मसाजर दिए गए हैं. टॉप वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ भी मौजूद है. रेन-सेंसिंग वाइपर, डिफॉगर, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम और रियर वाइपर सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सेफ्टी के लिहाज से, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट को 5-स्टार GNCAP रेटिंग मिली है. सभी वेरिएंट में छह एयरबैग स्टैंडर्ड हैं. फ्रंट पार्किंग सेंसर जोड़े गए हैं, और हाई वेरिएंट में 40 से ज्यादा एक्टिव सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. यह SUV परिवार और सुरक्षा दोनों के लिहाज से भरोसेमंद विकल्प बनती है.

इंजन

इंजन की बात करें तो, फेसलिफ्ट कुशाक में 1.0-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन 113 बीएचपी और 178 एनएम टॉर्क देता है. 1.5-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन 148 बीएचपी और 250 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन में नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर और 7-स्पीड DSG शामिल हैं. प्लेटफॉर्म और सस्पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. SUV MQB-A0-IN आर्किटेक्चर पर बनी है. 1.5-लीटर वेरिएंट में अब ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी दिया गया है.

कुल मिलाकर, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट एक प्रीमियम और सुरक्षित SUV बनकर आई है. इसका नया डिजाइन, पैनोरमिक सनरूफ, उन्नत डिजिटल फीचर्स और 5-स्टार सुरक्षा इसे भारतीय बाजार में और भी आकर्षक बनाते हैं. यह SUV उन खरीदारों के लिए बेहतर विकल्प है, जो स्टाइल, आराम और सुरक्षा सभी चाहते हैं.

ये भी पढ़ें: किआ की नई 7-सीटर लॉन्च! सिर्फ ₹12.54 लाख में मिलेगा सनरूफ; जानें जबरदस्त फीचर्स