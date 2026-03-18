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Hindi Newsऑटोमोबाइलस्कोडा का मास्टरस्ट्रोक: 21 मार्च को रिवील होगी नई Kushaq Facelift की कीमतें

स्कोडा का मास्टरस्ट्रोक: 21 मार्च को रिवील होगी नई Kushaq Facelift की कीमतें

Skoda Kushaq Facelift Launch: कुशाक फेसलिफ्ट का इंटीरियर अब पहले से कहीं ज्यादा एडवांस है. इसमें 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसका यूजर इंटरफेस (UI) पूरी तरह नया है. इसके अलावा, ड्राइवर के लिए 10.25-इंच का बड़ा डिजिटल डिस्प्ले और 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 18, 2026, 01:42 PM IST
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स्कोडा का मास्टरस्ट्रोक: 21 मार्च को रिवील होगी नई Kushaq Facelift की कीमतें

Skoda Kushaq Facelift Launch: स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट का नया अवतार भारत में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है. कंपनी ने इसमें पहले के मुकाबले और भी स्लिम प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स दी हैं, जिनके साथ 'आईब्रो' स्टाइल वाले डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) इसे एक शार्प और हाईटेक लुक देते हैं. ग्रिल में सेगमेंटेड LED और नई डिजाइन वाली ग्रिल इसे पुरानी कुशाक के मुकाबले काफी फ्रेश और प्रीमियम लुक ऑफर करती हैं. 

साइड और रियर प्रोफाइल में बड़े बदलाव
गाड़ी के साइड हिस्से की बात करें तो इसमें 17-इंच के नए अलॉय व्हील्स और 50 किलो तक वजन उठाने वाली रूफ रेल्स दी गई हैं. पीछे की तरफ, स्लीक और कनेक्टेड LED टेल लाइट्स दी गई हैं, जिन पर 'Skoda' की ब्रांडिंग अब जगमगाती हुई नजर आएगी. ब्लैक फिनिश वाला रियर बंपर और रूफ माउंटेड स्पॉइलर इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को और भी मजबूती देते हैं.

केबिन के अंदर हाई-टेक फीचर्स की भरमार
कुशाक फेसलिफ्ट का इंटीरियर अब पहले से कहीं ज्यादा एडवांस है. इसमें 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसका यूजर इंटरफेस (UI) पूरी तरह नया है. इसके अलावा, ड्राइवर के लिए 10.25-इंच का बड़ा डिजिटल डिस्प्ले और 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है. केबिन में प्रीमियम एम्बिएंट लाइटिंग और नया डैशबोर्ड लेआउट एक प्रीमियम फील कराता है.

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सेगमेंट में पहली बार मिलेंगे ये फीचर्स 
स्कोडा ने इस बार ग्राहकों की सुविधा का खास ख्याल रखा है. कुशाक फेसलिफ्ट में सेगमेंट का पहला 'रियर सीट मसाज' ऑप्शन दिया गया है, जो लंबी जर्नी को थकान मुक्त बनाएगा. इसके अलावा, इसमें पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस फोन चार्जिंग और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे बेहतरीन फीचर्स शामिल किए गए हैं.

इंजन और गियरबॉक्स 
परफॉरमेंस के मामले में इसमें दो विकल्प मिलते हैं. पहला 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (115 hp) और दूसरा पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (150 hp). खास बात यह है कि छोटे इंजन के साथ अब 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है, जबकि बड़े इंजन के साथ 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स दिया गया है. इसमें सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स और TPMS जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं.

बाजार में टक्कर 
21 मार्च, 2026 को इसकी कीमतों का खुलासा होते ही भारतीय बाजार में मुकाबला तेज हो जाएगा. इस कार की सीधी टक्कर रेनो डस्टर, हुंडई क्रेटा, Kia Seltos और मारुति सुजुकी विक्टोरिस जैसी गाड़ियों से होगी.

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Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

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