Skoda Kylaq का सबसे सस्ता मॉडल खरीदने के लिए चुकानी पड़ेगी इतनी EMI, यहां समझें पूरा हिसाब किताब

Skoda Kylaq Classic Manual: Skoda भारतीय बाज़ार में अपनी शानदार एसयूवी Kylaq पेश करती है. ये बेहद ही दमदार होने के साथ ही एक किफायती एसयूवी है. अगर आप इस एसयूवी के मैनुअल बेस वेरिएंट 'Classic' को ख़रीदने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट के बाद आपको हर महीने कितनी EMI चुकानी होगी, इस बारे में आज हम आपको इस खबर के माध्यम से समझाने जा रहे हैं.

Skoda Kylaq Classic Manual की ऑन-रोड क़ीमत

Skoda Kylaq के मैनुअल बेस वेरिएंट, Classic Manual, की एक्स-शोरूम क़ीमत की बात करें तो ये ₹7.54 लाख रुपये है. दिल्ली में इसे ख़रीदने पर रजिस्ट्रेशन/RTO और इंश्योरेंस की कॉस्ट भी शामिल है, जिसके बाद इसकी ऑन-रोड क़ीमत बढ़ जाती है, तो चलिए इस बारे में और जानते हैं.

एक्स-शोरूम क़ीमत: ₹7.54 लाख

RTO/रजिस्ट्रेशन: ₹59,000

इंश्योरेंस: ₹42,000

दिल्ली में ऑन-रोड क़ीमत: ₹8.56 लाख

दो लाख रुपये डाउन पेमेंट पर EMI

अगर आप Skoda Kylaq Classic Manual ख़रीदने के लिए ₹2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं, तो बैंक आमतौर पर एक्स-शोरूम क़ीमत पर ही फ़ाइनेंस करते हैं. तो चलिए पूरा हिसाब किताब समझते हैं.

फ़ाइनेंस की जाने वाली रकम: एक्स-शोरूम क़ीमत - डाउन पेमेंट = ₹7.54 लाख - ₹2.00 लाख = ₹5.54 लाख

ख़बर के अनुसार, बैंक द्वारा ₹6.56 लाख की राशि फ़ाइनेंस की जाएगी. यह अंतर संभवतः डीलर/बैंक द्वारा अतिरिक्त लागतों (जैसे एक्सेसरीज या प्रोसेसिंग फ़ीस) को भी फ़ाइनेंस में शामिल करने के कारण है. हम ख़बर में दी गई ₹6.56 लाख की फ़ाइनेंस राशि का उपयोग कर रहे हैं. )

यदि बैंक ₹6.56 लाख की राशि 9% वार्षिक ब्याज़ दर पर सात साल (84 महीने) के लिए लोन देता है, तो आपकी मासिक EMI होगी:

मासिक EMI: ₹10,674

यह EMI आपको अगले सात वर्षों तक हर महीने चुकानी होगी.

कुल लागत और ब्याज़ का ख़र्च

सात साल के लिए कार लोन लेने पर आपको ब्याज़ के रूप में एक अतिरिक्त राशि चुकानी होगी.

चुकाया गया कुल ब्याज़: ₹2.40 लाख

सात साल बाद चुकाई गई कुल राशि (मूलधन + ब्याज़): ₹6.56 लाख + ₹2.40 लाख = ₹8.96 लाख

वाहन की कुल लागत (ऑन-रोड + ब्याज़): ऑन-रोड क़ीमत + ब्याज़ = ₹8.56 लाख + ₹2.40 लाख = ₹10.96 लाख (यह ख़बर में दिए गए आंकड़े के अनुसार है, जिसमें एक्स-शोरूम क़ीमत, ऑन-रोड शुल्क और ब्याज़ शामिल है).

यानी, सात साल में ब्याज़ के रूप में आप करीब ₹2.40 लाख रुपये अतिरिक्त चुकाएंगे.