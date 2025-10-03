धुआंधार तरीके से बिक रही Skoda की ये सस्ती SUV, महज 8 महीने में बनी ग्राहकों की फेवरेट

Skoda Kylaq: कंपनी ने लॉन्च के महज 8 महीनों के अंदर ही इस एसयूवी के 30,00 यूनिट्स की बिक्री कर दी है. बता दें कि ग्राहक इस एसयूवी पर काफी ज्यादा ट्रस्ट दिखा रहे हैं.
Skoda Kylaq New GST Price: स्कोडा ब्रांड की पहली सब-4 मीटर एसयूवी, काइलैक को भारत में लॉन्च हुए अभी एक साल का समय भी नहीं बीता है लेकिन कंपनी को खरीदने के लिए मानों ग्राहकों की बाढ़ सी आ गई है. कंपनी दनादन इस धाकड़ एसयूवी को बेच रही है. कंपनी ने लॉन्च के महज 8 महीनों के अंदर ही इस एसयूवी के 30,00 यूनिट्स की बिक्री कर दी है. बता दें कि ग्राहक इस एसयूवी पर काफी ज्यादा ट्रस्ट दिखा रहे हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसके कौन कौन से मॉडल पर ग्राहकों को कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है.
स्कोडा काइलैक पर मिलेगा इतना डिस्काउंट
कीमत में 1.19 लाख रुपये तक की कमी भारत में स्कोडा का सबसे सफल मॉडल, काइलैक, GST में कटौती से फायदा हुआ है. टैक्स स्ट्रक्चर 29% (28% GST + 1% उपकर) से 18% (केवल 18% GST) में बदलाव के साथ, काइलैक के विभिन्न वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमतों में 70,000 रुपये से लेकर 1.19 लाख रुपये तक की कमी देखी गई है.
किस वेरिएंट पर कितना मिलेगा डिस्काउंट
काइलैक के हर वेरिएंट की कीमत की बात करें तो (22 सितंबर 2025 से जीएसटी 2.0 के बाद) क्लासिक 1.0 टीएसआई एमटी - 7.54 लाख रुपये (70,349 रुपये कम) सिग्नेचर 1.0 टीएसआई एमटी - 8.99 लाख रुपये (85,100 रुपये कम) सिग्नेचर 1.0 टीएसआई एटी - 9.99 लाख रुपये (95,100 रुपये कम) सिग्नेचर+ 1.0 टीएसआई एमटी - 10.33 लाख रुपये (96,357 रुपये कम) सिग्नेचर+ 1.0 टीएसआई एटी - 11.34 लाख रुपये (1.05 लाख रुपये कम) प्रेस्टीज 1.0 टीएसआई एमटी - 11.83 लाख रुपये (1.10 लाख रुपये कम) प्रेस्टीज 1.0 टीएसआई एटी - 12.79 लाख रुपये (1.19 लाख रुपये कम) आदि को भारी डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है.