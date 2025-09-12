Skoda Kylaq खरीदने पर 1.19 लाख का बंपर डिस्काउंट, SUV खरीदने वालों की हो गई चांदी

Skoda Kylaq New GST Price: स्कोडा ऑटो इंडिया के फेस्टिव ऑफर्स अब और भी ज्यादा क्लियर हो चुके हैं. भारत में कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV, काइलैक के बारे में नई जानकारियाँ सामने आई हैं. स्कोडा ने स्लाविया के लिए लिमिटेड टाइम फेस्टिव सीजन ऑफर शुरू किया है. आपको बता दें कि GST 2.0 लागू होने के बाद काइलैक के सभी वेरिएंट पर मिल रहे डिस्काउंट की सारी जानकारी हमारे पास आ गई है. ऐसे में आज हम आपको इस एसयूवी के अपडेटेड प्राइज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनपर आप भारी बचत कर सकते हैं.

स्कोडा काइलैक पर मिलेगा इतना डिस्काउंट

कीमत में 1.19 लाख रुपये तक की कमी भारत में स्कोडा का सबसे सफल मॉडल, काइलैक, GST में कटौती से फायदा हुआ है. टैक्स स्ट्रक्चर 29% (28% GST + 1% उपकर) से 18% (केवल 18% GST) में बदलाव के साथ, काइलैक के विभिन्न वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमतों में 70,000 रुपये से लेकर 1.19 लाख रुपये तक की कमी देखी गई है.

किस वेरिएंट पर कितना मिलेगा डिस्काउंट

काइलैक के हर वेरिएंट की कीमत की बात करें तो (22 सितंबर 2025 से जीएसटी 2.0 के बाद) क्लासिक 1.0 टीएसआई एमटी - 7.54 लाख रुपये (70,349 रुपये कम) सिग्नेचर 1.0 टीएसआई एमटी - 8.99 लाख रुपये (85,100 रुपये कम) सिग्नेचर 1.0 टीएसआई एटी - 9.99 लाख रुपये (95,100 रुपये कम) सिग्नेचर+ 1.0 टीएसआई एमटी - 10.33 लाख रुपये (96,357 रुपये कम) सिग्नेचर+ 1.0 टीएसआई एटी - 11.34 लाख रुपये (1.05 लाख रुपये कम) प्रेस्टीज 1.0 टीएसआई एमटी - 11.83 लाख रुपये (1.10 लाख रुपये कम) प्रेस्टीज 1.0 टीएसआई एटी - 12.79 लाख रुपये (1.19 लाख रुपये कम) आदि को भारी डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है.