Kylaq का 'तूफान'! Skoda की इस सस्ती SUV को खटाखट खरीद रहे ग्राहक, तोड़े सारे रिकॉर्ड

Skoda Kylaq Sale: भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार में Skoda Auto India ने एक नया बिक्री मील का पत्थर स्थापित किया है. कंपनी की एंट्री-लेवल SUV Kylaq ने लॉन्च होने के महज़ 8 महीनों के भीतर 30,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. जनवरी से अगस्त 2025 के बीच, Kylaq की कुल थोक बिक्री 30,190 यूनिट्स दर्ज की गई है, जो इसकी जबरदस्त लोकप्रियता को दर्शाती है.

Skoda Kylaq क्यों बनी सेल्स 'किंग'?

यह बिक्री का उछाल Skoda के लिए Kylaq को देश में सबसे महत्वपूर्ण वाहन बनाता है. यह अकेली SUV ब्रांड की कुल बिक्री का 65% हिस्सा है. इस सफलता का एक मुख्य कारण इसकी प्रतिस्पर्धी कीमत (Competitive Pricing) है. ₹7.89 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के साथ, Kylaq ने सब-कॉम्पैक्ट SUV खरीदारों को एक ऐसा नया विकल्प दिया, जो अपनी दमदार परफॉर्मेंस और अच्छी क्वालिटी के लिए जाना जाता है. इस कीमत ने Kylaq को भारत में Skoda की सबसे सस्ती SUV भी बना दिया है.

इंजन में कितनी है 'दम' और क्या हैं फीचर्स?

Skoda Kylaq में 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स (मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों) के साथ काम करता है. परफॉर्मेंस के मामले में, यह इंजन 115 hp की पीक पावर और 178 Nm का टॉर्क देने में सक्षम है.

खरीदारों के पास भारतीय बाज़ार में इस SUV के चार प्रमुख वेरिएंट में से चुनने का विकल्प है, जो हैं: Classic, Signature, Signature Plus, और Prestige. इसके अलावा, यह SUV सात आकर्षक रंगों में उपलब्ध है: Olive Gold, Lava Blue, Tornado Red, Carbon Steel, Brilliant Silver, Candy White, और Deep Pearl Black.

Kushaq का हाल क्या है?

Kylaq की शानदार बिक्री के बाद, इसी अवधि (पिछले आठ महीनों) में Skoda Kushaq ने 7,212 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है. हालांकि दोनों बिक्री के आंकड़ों में बड़ा अंतर है, पर Kushaq पिछले आठ महीनों में Skoda की दूसरी सबसे अधिक बिकने वाली कार बनी हुई है. Kylaq की सफलता ने साबित कर दिया है कि भारतीय बाज़ार में सही कीमत और भरोसेमंद परफॉर्मेंस वाली सब-कॉम्पैक्ट SUV की मांग कितनी अधिक है.