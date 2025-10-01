Advertisement
trendingNow12943079
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Kylaq का 'तूफान'! Skoda की इस सस्ती SUV को खटाखट खरीद रहे ग्राहक, तोड़े सारे रिकॉर्ड

Skoda Kylaq Sale: स्कोडा काइलैक ने दिसंबर 2024 में लॉन्च होने के बाद से 30,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जिससे ये साबित हो रहा है कि ग्राहकों को ये एसयूवी काफी पसंद आ रही है. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 01, 2025, 08:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kylaq का 'तूफान'! Skoda की इस सस्ती SUV को खटाखट खरीद रहे ग्राहक, तोड़े सारे रिकॉर्ड

Skoda Kylaq Sale: भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार में Skoda Auto India ने एक नया बिक्री मील का पत्थर स्थापित किया है. कंपनी की एंट्री-लेवल SUV Kylaq ने लॉन्च होने के महज़ 8 महीनों के भीतर 30,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. जनवरी से अगस्त 2025 के बीच, Kylaq की कुल थोक बिक्री 30,190 यूनिट्स दर्ज की गई है, जो इसकी जबरदस्त लोकप्रियता को दर्शाती है.

Skoda Kylaq क्यों बनी सेल्स 'किंग'?
यह बिक्री का उछाल Skoda के लिए Kylaq को देश में सबसे महत्वपूर्ण वाहन बनाता है. यह अकेली SUV ब्रांड की कुल बिक्री का 65% हिस्सा है. इस सफलता का एक मुख्य कारण इसकी प्रतिस्पर्धी कीमत (Competitive Pricing) है. ₹7.89 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के साथ, Kylaq ने सब-कॉम्पैक्ट SUV खरीदारों को एक ऐसा नया विकल्प दिया, जो अपनी दमदार परफॉर्मेंस और अच्छी क्वालिटी के लिए जाना जाता है. इस कीमत ने Kylaq को भारत में Skoda की सबसे सस्ती SUV भी बना दिया है.

इंजन में कितनी है 'दम' और क्या हैं फीचर्स?
Skoda Kylaq में 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स (मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों) के साथ काम करता है. परफॉर्मेंस के मामले में, यह इंजन 115 hp की पीक पावर और 178 Nm का टॉर्क देने में सक्षम है.

Add Zee News as a Preferred Source

खरीदारों के पास भारतीय बाज़ार में इस SUV के चार प्रमुख वेरिएंट में से चुनने का विकल्प है, जो हैं: Classic, Signature, Signature Plus, और Prestige. इसके अलावा, यह SUV सात आकर्षक रंगों में उपलब्ध है: Olive Gold, Lava Blue, Tornado Red, Carbon Steel, Brilliant Silver, Candy White, और Deep Pearl Black.

Kushaq का हाल क्या है?
Kylaq की शानदार बिक्री के बाद, इसी अवधि (पिछले आठ महीनों) में Skoda Kushaq ने 7,212 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है. हालांकि दोनों बिक्री के आंकड़ों में बड़ा अंतर है, पर Kushaq पिछले आठ महीनों में Skoda की दूसरी सबसे अधिक बिकने वाली कार बनी हुई है. Kylaq की सफलता ने साबित कर दिया है कि भारतीय बाज़ार में सही कीमत और भरोसेमंद परफॉर्मेंस वाली सब-कॉम्पैक्ट SUV की मांग कितनी अधिक है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Skoda Kylaq

Trending news

इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
Mizoram
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
Omar Abdullah
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
Weather
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
President Murmu
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
FCRA
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
DNA
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
DNA
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
DNA Analysis
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल
Tamil Nadu
चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल
;