25 साल पूरे करते ही Skoda का धमाका; लॉन्च की Slavia, Kushaq और Kylaq की लिमिटेड एडिशन, जानें फीचर्स और कीमत

Skoda Limited Edition Car Launch: भारतीय बाजार में कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां मौजूद है. स्कोडा ने भारतीय बाजार में अपने 25 पूरे कर लिए हैं और ग्लोबली 130 वर्ष पूरे किए हैं. कंपनी ने इस मौके पर अपनी तीन कारों को लॉन्च किया है. स्कोडा ने इन गाड़ियों को लिमिटेड एडिशन के साथ पेश किया है. स्कोडा की इन तीन कारों का नाम Slavia, Kushaq और Kylaq है. कंपनी ने इन गाड़ियों की कीमत 11.25 लाख रुपये से लेकर 19.09 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये तक रखा है. आपको बता दें कि Skoda अपनी Kylaq कार का लिमिटेड एडिशन सिर्फ 500 यूनिट ही बाजार में पेश करेगी, जो इसे और गाड़ियों से काफी खास बनाता है. हम आपको इस खबर में इन गाड़ियों के फीचर्स, इंजन और प्राइस के बारे में बताएंगे.

Skoda Slavia, Kushaq और Kylaq के लिमिटेड एडिशन के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में आपको 360 डिग्री कैमरा, एंटीबॉडी लाइट्स पूडल लैंप्स, DRLs, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो कार के लुक को काफी बेहतर करते हैं.

इंजन और कीमत

Skoda Slavia और Kushaq के इंजन की बात करें, तो इसमें पहले के ही तरह 1.0 लीटर और 1.5 लीटर TSI इंजन ऑप्शन दिया गया है. वहीं Skoda Kushaq में 1.0 लीटर का TSI इंजन दिया गया है. स्कोडा Kushaq के एनिवर्सरी एडिशन को खरीदने के लिए ग्राहकों को 16.39 से लेकर 19.09 लाख (एक्स शोरूम) कीमत चुकानी पड़ेगी. हालांकि Skoda Slavia एनिवर्सरी एडिशन के लिए आपको 15.63 लाख से लेकर 18.33 लाख रुपये (एक्स शोरूम) खर्च करने होंगे. वहीं Skoda Kushaq एनिवर्सरी एडिशन Signature+ के लिए 11.25 लाख रुपये (एक्स शोरूम) और Prestige के लिए 12.89 लाख रुपये (एक्स शोरूम) चुकाने होंगे.