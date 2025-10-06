Skoda Octavia RS की बुकिंग शुरू, जानें क्यों इस सुपर सेडान के दीवाने हैं ग्राहक

Skoda Octavia RS Bookings: स्कोडा ऑटो ने भारतीय कार प्रेमियों के लिए एक रोमांचक घोषणा की है! कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड सेडान, स्कोडा ऑक्टेविया RS के लिए आधिकारिक तौर पर बुकिंग शुरू कर दी है. यह ख़बर निश्चित रूप से उन स्पीड प्रेमियों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है जो एक स्पोर्टी लक्ज़री कार का इंतज़ार कर रहे थे.

क्या है इस परफॉर्मेंस मशीन की ख़ासियत?

अगर आप इस शानदार सेडान को अपनी गैराज में शामिल करना चाहते हैं, तो आपको ₹2.5 लाख की टोकन राशि जमा करके अपनी यूनिट रिजर्व करवानी होगी. हालाँकि, यहां एक बड़ा सस्पेंस है: स्कोडा ने इस धांसू कार को केवल 100 यूनिट्स तक ही सीमित रखा है. जी हाँ, केवल 100 भाग्यशाली ग्राहक ही इसे खरीद पाएँगे! यह कार पूरी तरह से निर्मित इकाई (CBU - Completely Built Unit) के रूप में भारत में बेची जाएगी, जो इसकी विशिष्टता (Exclusivity) को और बढ़ाती है.

स्कोडा ने इसकी लॉन्चिंग की तारीख भी तय कर दी है. यह हाई-परफॉर्मेंस सेडान 17 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है, और ग्राहकों को इसकी डिलीवरी 6 नवंबर से मिलनी शुरू हो जाएगी.

डिज़ाइन और इंटीरियर में क्या बदलाव हैं?

ऑक्टेविया RS को एक विशिष्ट और अधिक स्पोर्टी लुक दिया गया है. हाल ही में देखी गई टेस्ट यूनिट्स और जारी किए गए टीज़र से पता चलता है कि इसका स्पोर्टी अवतार कई आकर्षक हाइलाइट्स से सजा हुआ है. इसमें LED मैट्रिक्स हेडलाइट्स और DRLs (डेटाइम रनिंग लाइट्स) प्रमुखता से दिखाई देंगी. इसके अलावा, इसमें 18-इंच के अलॉय व्हील्स और अधिक आक्रामक बॉडी लाइन्स मिलती हैं, जो इसे सड़क पर एक दमदार उपस्थिति देती हैं.

कार के अंदर का केबिन भी उतना ही स्पोर्टी और लक्ज़री है. स्पोर्ट-स्टाइल वाली सीटें ड्राइविंग के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं. टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर, इसमें एक बड़ा 12.9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो राइडर को सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है. साथ ही, एक 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी है. ऑक्टेविया RS के इंटीरियर की विस्तृत जानकारी लॉन्च के समय ही सामने आएगी.

हुड के नीचे क्या है पावर?

इस कार का असली रोमांच इसके इंजन में छिपा है. स्कोडा ऑक्टेविया RS में एक शक्तिशाली 2.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए ट्यून किया गया है, जो 216 हॉर्सपावर (hp) की पावर और 370 न्यूटन मीटर (Nm) का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है.

इंजन की यह शक्ति सात-स्पीड DSG ट्रांसमिशन के माध्यम से अगले पहियों (Front Wheels) तक पहुँचती है. परफॉर्मेंस के आंकड़ों की बात करें तो, ऑक्टेविया RS महज़ 6.4 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार पकड़ सकती है, और इसकी टॉप स्पीड 250 किमी प्रति घंटा तक सीमित की गई है.