नवंबर में लॉन्च होगी Skoda Octavia RS, भारत में महज 200 यूनिट्स उतारेगी कंपनी

Skoda Octavia RS India Launch: बहुप्रतीक्षित स्कोडा ऑक्टेविया RS भारत में नवंबर 2025 में लॉन्च होने वाली है. स्कोडा ऑक्टेविया RS एक दमदार कार है जिसमें आपको स्टाइल और प्रदर्शन का जोरदार कोलैब देखने को मिलता है. हालांकि ये लॉन्च किस डेट में होगा इस बारे में अब तक कोई भी जानकारी नहीं है. बस इतना पता चल पाया है कि जो ग्राहक इस कार को खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं उनका इंतजार अब खत्म होने जा रहा है.

इंजन और पावर

चौथी पीढ़ी की ऑक्टेविया RS में परिचित EA888 265hp, 370Nm 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर, टर्बो-पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है. यही 2.0 TSI इंजन स्कोडा कोडियाक RS और वोक्सवैगन गोल्फ GTI में भी इस्तेमाल किया गया है. ट्रांसमिशन का काम एक तेज़-तर्रार 7-स्पीड DSG (या डुअल-क्लच) ऑटोमैटिक गियरबॉक्स संभालता है. स्कोडा का दावा है कि यह 0-100 किमी/घंटा की रफ़्तार 6.4 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी अधिकतम गति इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 किमी/घंटा तक सीमित है.

जानकारी के अनुसार अपकमिंग स्कोडा ऑक्टेविया आरएस की कीमत गोल्फ जीटीआई के बराबर रख सकती है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 50.91 लाख रुपये है. जानकारी के अनुसार खबर ये भी है कि इस परफॉर्मेंस सेडान को पूरी तरह से आयातित रूप में और सीमित संख्या में - संभवतः 200 - यहाँ लाया जाएगा. पिछली स्कोडा ऑक्टेविया आरएस 245 भी भारत में केवल 200 इकाइयों तक ही सीमित थी. सीमित संख्या में इन कारों को उतारने का मकसद ये भी है कि कंपनी को स्टॉक क्लियर होने की टेंशन ना लेनी पड़े.