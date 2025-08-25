सिर्फ फीचर्स ही नहीं सेफ्टी में भी धाकड़! 6 एयरबैग्स और 1984cc की इंजन के साथ स्कोडा की प्रीमियम कार मचाएगी धमाल

Skoda Octavia RS: स्कोडा चेकिया की एक ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है जो यूरोप में स्थित है हाल में ही कंपनी ने एक नई कार लॉन्च करने का प्लान कर रही है जिसका नाम स्कोडा ऑक्टाविया आरएस है इस कार को ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था, आज हम आपको इस कार के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बेस्ट हो सकती है, इसमें नए तरीके का डिजाइन दिया गया है, साथ ही इस कार में लगा इंजन काफी मजबूत है, इसमें कई नए फीचर्स को लाया गया है जो इस कार को बेहतर करने का काम करती है.

इंजन

स्कोडा ऑक्टाविया आरएस के इंजन की बात करें तो इसमें 2.0-लीटर 1984 सीसी का TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो लगभग 265PS पावर और 370Nm टॉर्क जेनरेट करने का काम करता है, और साथ हीं ये 7-स्पीड डुअल-क्लच DSG ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, इस कार के टॉप स्पीड की बात करें तो इसका टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा है, और ये कार 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 6.4 सेकेंड में पकड़ सकती है, और इस कार के माइलेज की बात करें तो ये इसके पेट्रोल यूनिट का माइलेज 15.1 किमी/लीटर है.

डिजाइन

स्कोडा ऑक्टाविया आरएस के डिजाइन की बात करें तो इस कार का लुक स्पोर्टी और आक्रामक बनाया गाया है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है, जिसमें गहरे रंग के बॉडी पार्ट्स जैसे रेडिएटर ग्रिल, साइड-विंडो ट्रिम, विंग मिरर कवर और एग्जॉस्ट टेलपाइप को इसमें शामिल किया गया है, साथ ही इस कार के एलॉय व्हील्स की बात करें तो ये 19-इंच तक का हो सकता है, इसमें सुरक्षा के लिए छह एयरबैग और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया गया है.

फीचर्स

स्कोडा ऑक्टाविया आरएस के फीचर्स की बात करें तो इसमें 13-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वायरलेस चार्जर जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं, साथ हीं अगर आप प्रीमियम फीचर की बात करें तो इसमें एलईडी मैट्रिक्स हेडलाइट्स, 18-इंच अलॉय व्हील, स्पोर्ट्स सीट्स और हुड जैसे फीचर्स दिया गया है.

कीमत

स्कोडा ऑक्टाविया आरएस के कीमत की बात करें तो इस कार के एक्स शोरूम कीमत लगभग 45 लाख रुपये तक हो सकती है अगर आप नई कार खरीदना चाहते हैं तो आप इस कार को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.