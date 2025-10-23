Advertisement
trendingNow12972603
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Skoda Octavia RS की ये खासियतें ग्राहकों को बना रहीं दीवाना, रफ्तार है धुआंधार

Skoda Octavia RS: स्कोडा ऑक्टेविया RS (Skoda Octavia RS) का नया मॉडल हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है. यह सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस और इमोशन का एक कॉम्बो है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 23, 2025, 05:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Skoda Octavia RS की ये खासियतें ग्राहकों को बना रहीं दीवाना, रफ्तार है धुआंधार

Skoda Octavia RS: स्कोडा ऑक्टेविया RS (Skoda Octavia RS) का नया मॉडल हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है. यह सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस और इमोशन का एक कॉम्बो है, जिसकी कीमत ₹49.99 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है. लेकिन यह लॉन्च ख़बरों में इसलिए छाया रहा, क्योंकि कंपनी ने जो 100 यूनिट्स भारत के लिए अलॉट की थीं, वे लॉन्च होते ही पूरी बिक गईं!

कार में क्या है ख़ासियत 
स्कोडा ऑक्टेविया RS की इतनी ज़बरदस्त मांग की मुख्य वजह इसकी बेजोड़ परफॉर्मेंस और बेहतरीन फीचर्स हैं. यह कार हर मायने में एक 'परफॉर्मेंस सेडान' की परिभाषा को पूरा करती है:

इंजन और रफ़्तार: नई ऑक्टेविया RS में 2.0L TSI टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है. यह इंजन 265bhp की अधिकतम पावर और 370Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

तेज़ रफ़्तार: यह केवल 6.4 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ सकती है, और इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा है. बेहतर कंट्रोल और ड्राइविंग डायनेमिक्स के लिए इसमें एडवांस चेसिस सेटअप, प्रोग्रेसिव स्टीयरिंग और स्पोर्ट्स सस्पेंशन भी दिया गया है.

तेजी से बिक गईं 100 गाड़ियां 
गाड़ी की एक्सक्लूसिविटी (Exclusivity) और स्कोडा ब्रांड पर ग्राहकों के भरोसे ने इस बिक्री को आसमान पर पहुंचा दिया.

सीमित स्टॉक: भारत के लिए केवल 100 यूनिट्स का आवंटन किया गया था, जिससे यह कार तुरंत ही दुर्लभ (Rare) हो गई.

डिलीवरी: इन सभी गाड़ियों की डिलीवरी 6 नवंबर 2025 से शुरू होने वाली है.

'RS' की विरासत: स्कोडा का कहना है कि 'RS बैज' सिर्फ परफॉर्मेंस से कहीं ज़्यादा है; यह ग्राहकों का स्कोडा ब्रांड के प्रति भावनात्मक जुड़ाव और विश्वास दिखाता है. यह बैज भारत में पहली बार 2004 में आया था, जब देश में पहली टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन कार लॉन्च हुई थी.

गारंटी: ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, स्कोडा इस कार पर 4 साल/1,00,000 किमी की वारंटी और 4 साल की कॉम्प्लिमेंटरी रोड-साइड असिस्टेंस (RSA) भी दे रही है.

फीचर्स और डिज़ाइन में क्या खास है

रंग और लुक: यह पांच शानदार रंगों में उपलब्ध है: मैम्बा ग्रीन, रेस ब्लू, कैंडी व्हाइट, वेलवेट रेड और मैजिक ब्लैक. इसमें 19-इंच के एलियास एन्थ्रेसाइट अलॉय व्हील्स लगे हैं, जिन पर लो-प्रोफ़ाइल 225/40 R19 स्पोर्ट्स टायर लगे हैं.

सुरक्षा और तकनीक: सुरक्षा के लिए इसमें 10 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, और ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सुइट दिया गया है. अन्य प्रीमियम फीचर्स में फुल LED मैट्रिक्स हेडलैंप्स, डायनामिक इंडिकेटर्स के साथ LED टेललैंप्स, वर्चुअल कॉकपिट, थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, और सबवूफर के साथ कैंटन 675W 11-स्पीकर साउंड सिस्टम शामिल हैं.

इंटीरियर: इंटीरियर में लाल कंट्रास्ट स्टिचिंग के साथ Suedia/लेदर अपहोल्स्ट्री और इलेक्ट्रिक एडजस्ट, हीटिंग तथा मसाज फ़ंक्शन वाली स्पोर्ट्स फ्रंट सीटें हैं.

यह कार तेज़ रफ़्तार, लिमिटेड एडिशन और शानदार फीचर्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिसने भारतीय ग्राहकों के बीच धूम मचा दी है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Skoda Octavia RS

Trending news

VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
Viral Video
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
Former Governor Satya Pal Malik
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
BrijRaj Solanki
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
PM Package employees
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
Rohingya
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
Thuingaleng Muivah
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
russia-ukraine war
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
Supreme Court News
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
habba kadal
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक