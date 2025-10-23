Skoda Octavia RS की ये खासियतें ग्राहकों को बना रहीं दीवाना, रफ्तार है धुआंधार

Skoda Octavia RS: स्कोडा ऑक्टेविया RS (Skoda Octavia RS) का नया मॉडल हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है. यह सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस और इमोशन का एक कॉम्बो है, जिसकी कीमत ₹49.99 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है. लेकिन यह लॉन्च ख़बरों में इसलिए छाया रहा, क्योंकि कंपनी ने जो 100 यूनिट्स भारत के लिए अलॉट की थीं, वे लॉन्च होते ही पूरी बिक गईं!

कार में क्या है ख़ासियत

स्कोडा ऑक्टेविया RS की इतनी ज़बरदस्त मांग की मुख्य वजह इसकी बेजोड़ परफॉर्मेंस और बेहतरीन फीचर्स हैं. यह कार हर मायने में एक 'परफॉर्मेंस सेडान' की परिभाषा को पूरा करती है:

इंजन और रफ़्तार: नई ऑक्टेविया RS में 2.0L TSI टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है. यह इंजन 265bhp की अधिकतम पावर और 370Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

तेज़ रफ़्तार: यह केवल 6.4 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ सकती है, और इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा है. बेहतर कंट्रोल और ड्राइविंग डायनेमिक्स के लिए इसमें एडवांस चेसिस सेटअप, प्रोग्रेसिव स्टीयरिंग और स्पोर्ट्स सस्पेंशन भी दिया गया है.

तेजी से बिक गईं 100 गाड़ियां

गाड़ी की एक्सक्लूसिविटी (Exclusivity) और स्कोडा ब्रांड पर ग्राहकों के भरोसे ने इस बिक्री को आसमान पर पहुंचा दिया.

सीमित स्टॉक: भारत के लिए केवल 100 यूनिट्स का आवंटन किया गया था, जिससे यह कार तुरंत ही दुर्लभ (Rare) हो गई.

डिलीवरी: इन सभी गाड़ियों की डिलीवरी 6 नवंबर 2025 से शुरू होने वाली है.

'RS' की विरासत: स्कोडा का कहना है कि 'RS बैज' सिर्फ परफॉर्मेंस से कहीं ज़्यादा है; यह ग्राहकों का स्कोडा ब्रांड के प्रति भावनात्मक जुड़ाव और विश्वास दिखाता है. यह बैज भारत में पहली बार 2004 में आया था, जब देश में पहली टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन कार लॉन्च हुई थी.

गारंटी: ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, स्कोडा इस कार पर 4 साल/1,00,000 किमी की वारंटी और 4 साल की कॉम्प्लिमेंटरी रोड-साइड असिस्टेंस (RSA) भी दे रही है.

फीचर्स और डिज़ाइन में क्या खास है

रंग और लुक: यह पांच शानदार रंगों में उपलब्ध है: मैम्बा ग्रीन, रेस ब्लू, कैंडी व्हाइट, वेलवेट रेड और मैजिक ब्लैक. इसमें 19-इंच के एलियास एन्थ्रेसाइट अलॉय व्हील्स लगे हैं, जिन पर लो-प्रोफ़ाइल 225/40 R19 स्पोर्ट्स टायर लगे हैं.

सुरक्षा और तकनीक: सुरक्षा के लिए इसमें 10 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, और ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सुइट दिया गया है. अन्य प्रीमियम फीचर्स में फुल LED मैट्रिक्स हेडलैंप्स, डायनामिक इंडिकेटर्स के साथ LED टेललैंप्स, वर्चुअल कॉकपिट, थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, और सबवूफर के साथ कैंटन 675W 11-स्पीकर साउंड सिस्टम शामिल हैं.

इंटीरियर: इंटीरियर में लाल कंट्रास्ट स्टिचिंग के साथ Suedia/लेदर अपहोल्स्ट्री और इलेक्ट्रिक एडजस्ट, हीटिंग तथा मसाज फ़ंक्शन वाली स्पोर्ट्स फ्रंट सीटें हैं.

यह कार तेज़ रफ़्तार, लिमिटेड एडिशन और शानदार फीचर्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिसने भारतीय ग्राहकों के बीच धूम मचा दी है.