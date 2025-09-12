BMW और AUDI की टेंशन बढ़ाने आ रही Skoda Octavia RS, इस साल नवंबर में होगी एंट्री
Advertisement
trendingNow12918667
Hindi Newsऑटोमोबाइल

BMW और AUDI की टेंशन बढ़ाने आ रही Skoda Octavia RS, इस साल नवंबर में होगी एंट्री

Skoda Octavia RS: ऐसा माना जा रहा है कि इसकी कीमत लगभग 50-55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होगी. इसका मुकाबला ऑडी और बीएमडब्लू सेडान से होगा. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 12, 2025, 07:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BMW और AUDI की टेंशन बढ़ाने आ रही Skoda Octavia RS, इस साल नवंबर में होगी एंट्री

Skoda Octavia RS: स्कोडा नवंबर 2025 तक भारतीय सड़कों पर नई ऑक्टेविया आरएस सेडान को उतारने की तैयारी कर रही है. इस परफॉर्मेंस सेडान के लिमिटेड यूनिट्स ही मार्केट में CBU (पूरी तरह से निर्मित इकाई) के रूप में पेश की जाएंगे. हालांकि इस बारे में ज्यादा जानकारी कुछ महीनों कंपनी की तरफ से सामने आ जाएगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसकी कीमत लगभग 50-55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होगी. इसका मुकाबला ऑडी और बीएमडब्लू सेडान से होगा. 

यह भी पढ़ें: Mohan Bhagwat Birthday: RSS प्रमुख मोहन भागवत के काफिले में चलती है ये धाकड़ SUV, जानें कीमत और खासियत

पावर और परफॉर्मेंस

Add Zee News as a Preferred Source

स्कोडा ऑक्टेविया आरएस का मुख्य आकर्षण इसका पावरट्रेन है. चौथी पीढ़ी के इस मॉडल में 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो अधिकतम 265 बीएचपी और 370 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता है. यह वही इंजन है जो वोक्सवैगन गोल्फ GTI में भी दिया गया है. इसमें 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, साथ ही इसमें FWD (फ्रंट-व्हील ड्राइव) सिस्टम और फ्रंट एक्सल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित लिमिटेड-स्लिप डिफरेंशियल होगा. 

यह परफॉर्मेंस सेडान केवल 6.4 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ लेती है और इसकी अधिकतम गति 250 किमी/घंटा है. इसके ब्रेकिंग सिस्टम में 340 x 30 मिमी आगे और 310 x 22 मिमी पीछे वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक शामिल हैं.

प्रीमियम केबिन

नई स्कोडा ऑक्टेविया RS में कई प्रीमियम फीचर्स हैं, जिनमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी और सैटेलाइट नेविगेशन वाला 13-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कॉन्ट्रास्टिंग रेड स्टिचिंग और कार्बन डेकोर वाली स्पोर्ट सीटें, एल्युमीनियम पैडल, फ्लैट-बॉटम RS स्टीयरिंग व्हील, ट्राई-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, हीटेड फ्रंट और रियर सीटें, पैनोरमिक सनरूफ (ऑप्शनल) और बहुत कुछ शामिल हैं.

सुरक्षा किट

सुरक्षा के लिहाज से, ऑक्टेविया RS में कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सिटी इमरजेंसी ब्रेक के साथ फ्रंट असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन असिस्ट, ड्राइवर अलर्ट सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और बहुत कुछ है. इसमें 600 लीटर का बूट स्पेस है, जिसे पीछे की सीट को मोड़कर 1,555 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: नीबू-मिर्ची के चक्कर में पहली मंजिल से गिरी थी थार, जानें अब कौन भरेगा इसका हर्जाना

स्पोर्टी डिज़ाइन

स्कोडा ऑक्टेविया RS में काले रंग की डिटेलिंग वाली नई डिज़ाइन की गई ग्रिल, RS के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए स्पोर्टी फ्रंट और रियर बंपर, नए क्रिस्टलीयनियम एलिमेंट्स वाले LED मैट्रिक्स हेडलैंप, अलॉय व्हील, एनिमेटेड इंडिकेटर्स वाली नई LED रियर लाइटें, स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट सिस्टम और मोशन-एक्टिवेटेड टेलगेट शामिल हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Skoda Octavia RS

Trending news

DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
DNA Analysis
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
DNA Analysis
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
Indian Army
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
Coimbatore
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
history of 12 september
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
Rahul Gandhi
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
Mubai
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
mumbai
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
jammu kashmir news
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
mehraj malik
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
;