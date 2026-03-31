एयरबैग में बड़ी खराबी का खतरा: स्कोडा ने वापस मंगवाई अपनी लग्जरी SUV 'Kodiaq', जानें क्या आपकी कार भी है शामिल?

Skoda recall: कार निर्माता कंपनी Skoda India ने अपनी प्रीमियम फ्लैगशिप एसयूवी Kodiaq के लिए बड़ा रिकॉल जारी किया है. दरअसल कंपनी ने पाया है कि इस कार के फ्रंट साइड एयरबैग में टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है. ये रिकॉल उन ग्राहकों के लिए बेहद जरूरी है जो सेफ्टी को लेकर अलर्ट हैं, क्योंकि एयरबैग का सही समय पर और सही तरीके से काम न करना एक्सीडेंट के समय जानलेवा साबित हो सकता है.

स्कोडा के अनुसार, यह रिकॉल लिमिटेड नंबर्स में किया गया है. कुल 221 यूनिट्स ऐसी हैं जिनमें सुधार की जरूरत है. ये वो गाड़ियां हैं जिनका प्रोडक्शन 10 मार्च 2025 से 8 दिसंबर 2025 के बीच किया गया था. अगर आपने इस ड्यूरेशन के दौरान स्कोडा कोडिएक खरीदी है, तो आपको तुरंत इसकी जांच करानी चाहिए. कंपनी ने क्लियर किया है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता, इसलिए इन प्रभावित वाहनों को सर्विस सेंटर बुलाया जा रहा है.

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क्या है असली समस्या?

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, समस्या कार की अगली सीटों के 'इनर फ्रेम' में है. दरअसल, सीट के फ्रेम के किनारे इस तरह से बने हैं कि वे साइड एयरबैग के खुलने के प्रोसेस में रुकावट पैदा कर सकते हैं. अगर गलति से भी कोई एक्सीडेंट होती है और साइड एयरबैग एक्टिव होता है, तो सीट का यह ढांचा उसकी सुरक्षा क्षमता को कम कर सकता है, जिससे यात्रियों को गंभीर चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है.

मुफ्त में होगा रिपेयर

स्कोडा इंडिया इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित कार मालिकों से सीधे संपर्क करने की प्लानिंग कर रही है. ग्राहकों को कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर्स पर आने के लिए कहा जाएगा. यहां एक्सपर्ट मकैनिक प्रभावित हिस्से की जांच करेंगे और जरूरत पड़ने पर उसे पूरी तरह मुफ्त ठीक करेंगे या बदलेंगे.

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कैसे चेक करें अपनी कार का स्टेटस?

अगर आप इंतजार नहीं करना चाहते, तो आप खुद भी जांच सकते हैं कि आपकी कार रिकॉल के दायरे में है या नहीं. इसके लिए आपको स्कोडा की आधिकारिक 'रिकॉल कैंपेन साइट' पर जाना होगा और वहां अपनी कार का VIN (Vehicle Identification Number) दर्ज करना होगा. इसके अलावा, आप अपने नजदीकी स्कोडा आफ्टर-सेल्स सर्विस सेंटर पर फोन करके भी जानकारी हासिल कर सकते हैं. यह एक छोटी सी प्रक्रिया आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है.