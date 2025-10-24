स्कोडा सुपर्ब ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड! फुल टैंक में तय की 2,831 किलोमीटर की दूरी, माइलेज 42 Km/l

Skoda superb diesel: चेक रिपब्लिक की वाहन निर्माता कंपनी स्कोडा की लग्जरी सेडान 'स्कोडा सुपर्ब' ने हैरान करने वाला एक रिकॉर्ड बनाकर दुनिया को चौंका दिया है. इस कार ने सिंगल टैंक डीजल में 2,831 किलोमीटर की दूरी तय करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है.

पोलिश रैली ड्राइवर ने किया कमाल

यह अद्भुत कारनामा पोलिश रैली ड्राइवर और 2025 यूरोपीय रैली चैंपियनशिप के विजेता, मिको मार्सिक ने किया. उन्होंने अपनी निजी स्कोडा सुपर्ब डीजल (Skoda Superb Diesel) का इस्तेमाल करते हुए, सिर्फ 66 लीटर के एक फुल टैंक पर इतनी लंबी दूरी तय की.

रिकॉर्ड तोड़ने वाला माइलेज

तय की गई दूरी: 2,831 किलोमीटर (एक टैंक में)

ईंधन दक्षता (माइलेज): 42.89 किलोमीटर प्रति लीटर (लगभग)

इंजन: 2.0-लीटर 4-सिलेंडर डीजल इंजन

यह कारनामा न सिर्फ डीजल इंजन की जबरदस्त ईंधन दक्षता को दर्शाता है, बल्कि कुशल ड्राइविंग तकनीक की शक्ति को भी साबित करता है. मार्सिक ने अधिकतम समय 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति बनाए रखी और 'इको मोड' (Eco Mode) का उपयोग किया, जिससे यह असाधारण माइलेज हासिल हुआ.

जर्मनी, फ्रांस होते हुए सफर

रिकॉर्ड-सेटिंग के लिए यह सफर पोलैंड के लॉड्ज (Łódź) शहर से शुरू हुआ और जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम से होते हुए वापस जर्मनी पहुंचा. इस दौरान कार में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया था; केवल एयरोडायनेमिक्स में सुधार के लिए लो-रेजिस्टेंस टायर लगाए गए थे और सस्पेंशन को थोड़ा नीचे किया गया था.

अगला लक्ष्य 3,000 किलोमीटर

मिको मार्सिक का कहना है कि उन्होंने साधारण डीजल का उपयोग किया था, और उन्हें विश्वास है कि बेहतर रूट प्लानिंग और प्रीमियम डीजल के साथ वह अगली बार 3,000 किलोमीटर की दूरी भी आसानी से तय कर सकते हैं. यह रिकॉर्ड दर्शाता है कि कुशल इंजीनियरिंग, बेहतर तकनीक और अनुशासित ड्राइविंग का तालमेल बिठाकर कारें आज भी लंबी दूरी के सफर के लिए बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं.