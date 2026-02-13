Advertisement
SMK ने भारत में लॉन्च की ग्लोबल NOVA सीरीज: ₹4,000 की शुरुआती कीमत में मिलेंगे ट्रैक-इंस्पायर्ड सुरक्षित हेलमेट

SMK Global Nova Series Helmet: सुरक्षा के मामले में NOVA सीरीज वैश्विक मानकों को पूरा करती है. यह हेलमेट Energy Impact Resistant Thermoplastic शेल से बना है, जो गंभीर प्रभाव को सहने की क्षमता रखता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 13, 2026, 02:40 PM IST
SMK Global Nova Series Helmet: STUDDS के प्रीमियम ब्रांड SMK ने अपनी NOVA सीरीज को अब भारत में पेश कर दिया है. हाल ही में इसे इंडिया बाइक वीक (IBW) में शोकेस किया गया था. अब कंपनी ने इसे भारतीय सड़कों और राइडर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दो वेरिएंट्स - NOVA Solid और NOVA Track में लॉन्च किया है.

सॉलिड और ट्रैक
SMK ने राइडर्स की पसंद को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को दो अलग लुक्स में उतारा है. NOVA Solid उन लोगों के लिए है जो न्यूनतम (Minimal) और सिंगल टोन फिनिश पसंद करते हैं, जबकि NOVA Track में आक्रामक ग्राफिक्स और रेस-इंस्पायर्ड डेकल्स दिए गए हैं. दोनों ही वेरिएंट्स को ट्रैक स्टाइलिंग और एयरोडायनामिक स्थिरता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जो हाई-स्पीड ड्राइविंग के दौरान भी राइडर को संतुलित अनुभव देते हैं.

सुरक्षा मानक
सुरक्षा के मामले में NOVA सीरीज वैश्विक मानकों को पूरा करती है. यह हेलमेट Energy Impact Resistant Thermoplastic (EIRT) शेल से बना है, जो गंभीर प्रभाव को सहने की क्षमता रखता है. बेहतर सुरक्षा के लिए इसमें मल्टी-डेंसिटी EPS लाइनर का उपयोग किया गया है. खास बात यह है कि यह सीरीज ECE 22.06, DOT और भारत के ISI (BIS) सुरक्षा मानकों से प्रमाणित है, जो राइडर को सड़क पर अधिकतम सुरक्षा का भरोसा दिलाती है.

विजन और वेंटिलेशन
राइडर की सुविधा के लिए इसमें ऑप्टिकली करेक्टेड और स्क्रैच-रेसिस्टेंट वाइजर दिया गया है, जो Pinlock® 30 के साथ आता है ताकि कोहरे में भी साफ दिखाई दे. इसमें वन-टच क्विक-रिलीज मैकेनिज्म है, जिससे वाइजर को आसानी से बदला जा सकता है. वेंटिलेशन की बात करें तो इसमें चिन वेंट, टॉप वेंट और रियर एग्जॉस्ट के साथ एक एडवांस सिस्टम दिया गया है, जो हेलमेट के अंदर हवा के प्रवाह को बनाए रखता है.

कंफर्ट और इंटीरियर डिजाइन
हेलमेट के अंदरूनी हिस्से को काफी आरामदायक बनाया गया है. इसमें सांस लेने योग्य और हाइपोएलर्जेनिक लाइनर का इस्तेमाल हुआ है, जिसे आसानी से निकालकर धोया जा सकता है. चश्मा पहनने वाले राइडर्स के लिए इसमें 'आईग्लास-फ्रेंडली' इंटीरियर दिया गया है. साथ ही, तेज हवा और धूल से बचाने के लिए विंड प्रोटेक्टर और नोज डिफ्लेक्टर जैसे जरूरी फीचर्स भी शामिल किए गए हैं.

कीमत और उपलब्धता
SMK NOVA सीरीज की भारत में शुरुआती कीमत INR 4,000 रखी गई है. खरीदारी के लिए आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

SMK Helmets

