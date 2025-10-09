Advertisement
कूड़े-कचरे से वर्ल्ड क्लास सड़कें बनवाएंगे नितिन गडकरी, जानें कब शुरू होगा काम

Roads Made of Solid Waste: वो दिन दूर नहीं हैं जब भारत में सड़कों को कूड़े-कचरे का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा और ये सड़कें वर्ल्ड-क्लास की होंगी जिन पर वाहन फर्राटे से रफ्तार भरेंगे.  

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 09, 2025, 03:46 PM IST
कूड़े-कचरे से वर्ल्ड क्लास सड़कें बनवाएंगे नितिन गडकरी, जानें कब शुरू होगा काम

Roads Made of Solid Waste: सड़क निर्माण में सॉलिड वेस्ट का इस्तेमाल किया जाने वाला है और ये ऐलान हमारे पर्यावरण को बचाने और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि साल 2027 के अंत से पहले सभी सॉलिड वेस्ट का इस्तेमाल करके सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा. 

गडकरी ने बताया विजन 

"वेस्ट टू वेल्थ" विज़न: नितिन गडकरी ने बताया कि, "कोई भी सामग्री बेकार नहीं है और कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं है. उचित तकनीक और लीडरशिप विज़न के आधार पर, आप कचरे को धन में बदल सकते हैं. "

प्रगति: उन्होंने बताया कि अकेले दिल्ली में, सड़कों के निर्माण के लिए 80 लाख टन कचरे को अलग किया जा चुका है और इस्तेमाल किया गया है, जिससे कचरे के पहाड़ों (लैंडफिल) की समस्या को कम करने में मदद मिली है.

2. भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग का भविष्य (Future of India's Automobile Industry)

नितिन गडकरी ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को अगले पाँच वर्षों में दुनिया में नंबर एक बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा है.

पैरामीटर वर्तमान स्थिति (लगभग) भविष्य का लक्ष्य (5 साल में)

विश्व रैंकिंग तीसरा (USA और चीन के बाद) पहला (विश्व में सबसे बड़ा)

उद्योग का आकार ₹22 लाख करोड़ विश्व में सर्वाधिक (वर्तमान में USA का ₹78 लाख करोड़)

वजह: उनका विश्वास है कि बायोफ्यूल, एथेनॉल, इलेक्ट्रिक वाहन, मेथेनॉल, बायोडीजल, LNG और हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधनों पर सरकार का ध्यान और नई तकनीकें इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगी.

आत्मनिर्भर भारत: उन्होंने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने के लिए ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनना होगा.

3. एथेनॉल और किसानों को लाभ (Ethanol and Farmer Income)

नितिन गडकरी ने एथेनॉल को कृषि क्षेत्र के लिए एक आर्थिक शक्ति बताया.

किसानों को अतिरिक्त आय: उन्होंने दावा किया कि मक्का (Corn) से एथेनॉल बनाने के सरकार के फैसले से किसानों को ₹45,000 करोड़ की अतिरिक्त आय हुई है.

मक्का का मूल्य: इस फैसले से पहले मक्का का बाज़ार मूल्य ₹1200 प्रति क्विंटल था, जो बढ़कर ₹2800 प्रति क्विंटल हो गया, जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों को सीधा फायदा मिला.

निर्यात पर ज़ोर: चूंकि भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, अब उनका कहना है कि एथेनॉल के सरप्लस उत्पादन को देखते हुए भारत को इसके निर्यात पर ध्यान देना चाहिए.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Nitin Gadkari

