Ramya Krishnan Birthday: बाहुबली की राजमाता के पास है लग्जरी कारों का जखीरा, करोड़ों में है एक-एक कार की कीमत

Actress Ramya Krishnan Car Collection: साउथ और बॉलीवुड सिनेमा में गजब की मौजूदगी दर्ज करवा चुकीं एक्ट्रेस राम्या कृष्णन आज 55 साल की हो चुकी हैं. राम्या कृष्णन को दुनियाभर में बाहुबली फिल्म में राजमाता शिवगामी देवी के रोल ने पहचान दिलवाई है. राम्या को लग्जरी कारों का बेहद शौक है और आज हम आपको उनकी दमदार कारों के कलेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं.

मर्सिडीज बेंज S350

ये एक लग्जरी सेडान कार है जो डीजल इंजन से संचालित होती है. इसमें 2925 cc का 6-सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन है जो 282 बीएचपी पावर और 600 एनएम टॉर्क जेनरेट करता है. इसकी कीमत भारत में लगभग 1.77 करोड़ रुपये है, जो उच्च स्तर की आरामदायक सवारी प्रदान करती है. प्रमुख फीचर्स में सनरूफ, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स शामिल हैं.

एएमजी ई63

ये मर्सिडीज की हाई-परफॉर्मेंस सेडान है जो स्पोर्टी ड्राइविंग के लिए डिजाइन की गई है. इसमें 4.0 लीटर V8 पेट्रोल इंजन है जो 603 बीएचपी पावर देता है, साथ ही 9 किमी/लीटर की माइलेज. भारत में इसकी कीमत करीब 1.77 करोड़ रुपये है, जो अब डिस्कंटिन्यूड मॉडल है। फीचर्स में एडवांस्ड हैंडलिंग, लग्जरी इंटीरियर और सेफ्टी टेक्नोलॉजी जैसे एयरबैग्स व एडाप्टिव सस्पेंशन प्रमुख हैं.

ऑडी Q5

ये एक प्रीमियम मिड-साइज एसयूवी है जो 2025 में नई जनरेशन के साथ लॉन्च होने वाली है. इसमें 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 261 बीएचपी पावर प्रदान करता है, साथ ही क्वattro AWD सिस्टम. भारत में बेस प्राइस लगभग 65 लाख रुपये से शुरू है. फीचर्स में एडाप्टिव एयर सस्पेंशन, वर्चुअल कॉकपिट, पार्क असिस्ट प्लस और हाई-टेक इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल हैं.

टोयोटा इनोवा

ये एक पॉपुलर एमपीवी है जो फैमिली यूज के लिए आइडियल है, खासकर हाइक्रॉस वेरिएंट. इसमें 2.0 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है जो 21 किमी/लीटर माइलेज देता है और 7-8 सीटर ऑप्शन उपलब्ध. भारत में कीमत 19 लाख से 32 लाख रुपये तक है. फीचर्स में पैनोरमिक सनरूफ, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और कम्फर्टेबल कैबिन प्रमुख हैं.