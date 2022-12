Car Ownership: इस राज्य के लगभग हर दूसरे घर में है कार, UP-बिहार में गाड़ियों के लिए तरस रहे लोग!

Statewise Car Ownership: महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वह आए दिन ऐसे ट्वीट करते रहते हैं जिन्हें लेकर काफी चर्चा होती है. अब उन्होंने एक ट्वीट में प्रति घर कार ओनरशिप के कुछ आंकड़े साझा किए हैं. आंकड़ों के अनुसार, देश के 7.5 फीसदी घरों में कारें हैं. कार रखने के मामले में गोवा सबसे आगे है. गोवा में प्रति घर कार ओनरशिप की दर सबसे ज्यादा है, यहां 45.2 फीसदी घरों में कार है. यानी, मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि गोवा के लगभग-लगभग हर दूसरे घर में कार है.

इन राज्यों में भी काफी घरों में हैं गाड़ियां

इसके बाद दूसरे नंबर पर केरल है, यहां प्रति घर कार ओनरशिप की दर 24.2 फीसदी है. फिर, तीसरे नंबर पर जम्मू-कश्मीर आता है, जहां प्रति घर कार ओनरशिप दर 23.7 फीसदी है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश में 22.1 फीसदी, पंजाब में 21.9 फीसदी, नागालैंड में 21.3 फीसदी, सिक्किम में 20.9 फीसदी, दिल्ली में 19.4 फीसदी और अरुणाचल प्रदेश में 19.3 फीसदी और मणिपुर में 17 फीसदी प्रति घर कार ओनरशिप दर है.

