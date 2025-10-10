आंखे चौंधियाने वाली LED लाइट से लैस है ये हेलमेट, इनबिल्ट ब्लूटूथ स्पीकर्स से कर पाएंगे कॉलिंग

Steelbird Bluetooth Helmet: पिछले साल भारतीय मार्केट में एक ऐसा हेलमेट लॉन्च किया गया था जो बेहद ही दमदार है, इसका नाम स्टीलबर्ड SBA 8 BT है. ये एक फ्लिप-अप मॉड्यूलर हेलमेट है. इस हेलमेट में एक चमकदार एलईडी ब्लिंकर ऑफर किया गया है, साथ ही साथ इसमें इनबिल्ट ब्लूटूथ स्पीकर भी लगाए हैं. इस हेलमेट की कीमत तकरीबन 4 हजार रुपये हैं. चलिए हम इसकी खासियतों के बारे में बताते हैं.

स्टीलबर्ड SBA 8 BT हेलमेट की खासियतें:

इस हेलमेट में ग्राहकों को हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंट ABS शेल दिया गया है जो सिर को टक्कर से बचाता है. इसके अलावा इसमें मल्टी-डेन्सिटी EPS लाइनिंग दी गई है. हेलमेट में एयर चैनल और मल्टीपल वेंट्स हैं जो हवा के प्रवाह को बढ़ावा देते हैं और राइडर के सिर को ठंडा रखते हैं. हेलमेट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑफर की गई है जो आपको अपने फोन से म्यूजिक सुनने या कॉल करने की सुविधा देता है.

हेलमेट में इनर वाइज़र है जो तेज धूप से आपकी आंखों की रक्षा करता है. इतना ही नहीं हेलमेट में क्विक रिलीज वाइज़र है जिसे आसानी से बदला जा सकता है. इस हेलमेट में म्यूजिक भी सुना जा सकता है और ये सर्दियों के दौरान आपकी राइड को काफी सुरक्षित बनाता है क्योंकि इसमें ब्लिंकर लगे गए हैं जो रोड पर आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाते हैं और आपको एक्स्ट्रा सेफ़्टी ऑफर करते हैं.