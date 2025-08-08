Steelbird Helmets ने उतारा रेट्रो डिजाइन वाला Vintage 3.0 हेलमेट, ओपन फेस डिजाइन है बेहद जोरदार
Steelbird Helmets: स्टीलबार्ड ने धांसू डिजाइन के साथ नया ओपन फेस हेलमेट लॉन्च किया है जिसे ग्राहक महज 1299 रुपये में खरीद सकते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 08, 2025, 09:29 AM IST
Steelbird Helmets: स्टीलबर्ड ने लेटेस्ट इनोवेशन Vintage 3.0 Series हेलमेट को लॉन्च कर दिया है. ये एक ओपन-फेस हेलमेट है जो क्लासिक विंटेज डिजाइन ऑफर करता है. ये हेलमेट ना सिर्फ स्टाइलिश है बल्कि काफी ज्यादा आरामदायक है जिससे लॉन्ग राइड्स के दौरान भी किसी तरह की परेशानी नहीं होती है. ओपन फेस डिजाइन होने की वजह से इसमें हवा का सर्कुलेशन भी बना रहता है. भारत में क्रूज़र बाइकिंग कल्चर और स्कूटर राइडिंग के बढ़ते चलन को देखते हुए, Vintage 3.0 हेलमेट को लॉन्च किया गया है. 

इस हेलमेट में स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों ही देखने को मिलता है. स्कूटर चलाना हो जा क्रूजर बाइक, दोनों ही सूरतों में ये हेलमेट एक पेरफेक्ट पार्टनर साबित होता है. इस हेलमेट में ग्राहकों को रेट्रो डिज़ाइन के साथ जोरदार सेफ्टी और काफी ज्यादा आरामदायक पोजीशन मिलती है.

किन खासियतों से है लैस 

Vintage 3.0 में ग्राहकों को एडवांस स्क्रू-फ्री क्विक रिलीज़ मैकेनिज़्म मिलता है. इसे Steelbird के 3-इन-1 मास्क सिस्टम के साथ कम्पैटिबल बनाया गया है और इसके पीछे गॉगल्स होल्डर स्ट्रैप दिया गया है, जो स्टाइल और उपयोगिता का बेहतरीन बैलेंस ऑफर करता है. यह हेलमेट ISI (IS 4151:2015) और DOT (FMVSS 218, USA) जैसे दो प्रमुख सुरक्षा मानकों के अनुरूप है.  इसका हाई-इम्पैक्ट ABS आउटर शेल कठिन परिस्थितियों में भी टिकाऊ सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि हाई-डेंसिटी EPS लाइनर टकराव की स्थिति में इम्पैक्ट फोर्स को कम करने में मदद करता है. अंदर की साइड में ब्रीथेबल मेश और रिमूवेबल वॉशेबल चीक पैड्स हैं, जो लंबे समय तक ताजगी और आराम सुनिश्चित करते हैं. 

इसका ऑप्टिकल-ग्रेड वाइज़र उच्च गुणवत्ता वाले पॉलीकार्बोनेट से बना है, जो विज़ुअल क्लैरिटी, UV प्रोटेक्शन और स्क्रैच रेजिस्टेंस प्रदान करता है। इसका माइक्रोमेट्रिक क्विक-रिलीज़ बकल 225 किलोग्राम तक के भार को सहन करने में सक्षम है, जो यूरोपीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप है. केवल लगभग 1000 ± 50 ग्राम वज़न के साथ, यह हेलमेट लंबी राइड्स के दौरान गर्दन पर भार कम करता है और अधिक आराम देता है. 

Vintage 3.0 कुल 15 आकर्षक रंगों में उपलब्ध है, जिनमें Sea Blue, Coral Peach, Cherry Red, Battle Green, Armada Blue और Glossy Black जैसे प्रीमियम शेड्स शामिल हैं. यह तीन शेल साइज — Medium (580 mm), Large (600 mm) और Extra Large (620 mm) में आता है, ताकि हर राइडर को सही और आरामदायक फिट मिल सके. सिर्फ ₹1299 की शुरुआती कीमत पर, Vintage 3.0 वैश्विक सुरक्षा, रेट्रो-मॉडर्न स्टाइल और कस्टमाइजेशन का शानदार संयोजन प्रदान करता है. इसकी कीमत ₹1599 तक जाती है. 

