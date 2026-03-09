गाड़ी ही नहीं अब हेलमेट भी मिलेगा लकी नंबर वाला, स्टीलबर्ड ने उतार दी स्पेशल न्यूमरोलॉजी सीरीज

Steelbird Numerology series: स्टीलबर्ड ने मार्च 2026 में अपनी नई 'न्यूमरोलॉजी सीरीज' लॉन्च कर दी है. ये सीरीज उन राइडर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो अंकों को काफी महत्व देते हैं और अपनी पहचान को अंकों से जोड़ते हैं, इतना ही नहीं अंक ज्योतिष को समझने और मानने वालों के लिए भी ये नई हेलमेट सीरीज काफी जोरदार है.

अंकों से जुड़ी पहचान

इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत इसके ग्राफिक्स हैं. राइडर्स 01 से 09 तक के बड़े और बोल्ड नंबर वाले हेलमेट चुन सकते हैं. यह नंबर उनके लकी नंबर, जन्मतिथि या जीवन की किसी खास उपलब्धि का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं. कंपनी का उद्देश्य सुरक्षा गियर को सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि राइडर की शख्सियत का हिस्सा बनाना है ताकि वे सड़क पर पूरे आत्मविश्वास के साथ चल सकें.

फीचर्स और फ्लिप-अप डिजाइन

डिजाइन के मामले में यह हेलमेट काफी आधुनिक है. इसमें 'फ्लिप-अप' मैकेनिज्म दिया गया है, जिससे राइडर जरूरत के अनुसार इसे फुल-फेस या ओपन-फेस हेलमेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. यह फीचर शहर के ट्रैफिक और हाईवे की लंबी राइड, दोनों के लिए बेहद आरामदायक है. साथ ही, इसमें धूप से बचाव के लिए इनर स्मोक सनशील्ड और स्क्रैच-रेसिस्टेंट बाहरी वाइजर वाला डुअल-वाइजर सिस्टम भी दिया गया है.

मजबूती और सेफ्टी

सुरक्षा के मोर्चे पर स्टीलवर्ट ने कोई समझौता नहीं किया है. यह हेलमेट हाई-इम्पैक्ट थर्मोप्लास्टिक शेल से बना है, जो दुर्घटना के समय सिर को बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है. इसका एयरोडायनामिक डिजाइन तेज रफ्तार के दौरान हेलमेट को स्थिर रखता है. बेहतर वेंटिलेशन सिस्टम और सांस लेने योग्य (Breathable) पैडिंग लंबी यात्रा के दौरान राइडर को आरामदायक और ठंडा अनुभव देती है.

सर्टिफिकेशन और कीमत

न्यूमरोलॉजी सीरीज के हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित (ISI Certified - IS 4151:2015) हैं. इनका वजन लगभग 1350 ग्राम है और ये स्मॉल, मीडियम व लार्ज साइज में उपलब्ध हैं. स्टीलवर्ट ने इनकी शुरुआती कीमत ₹2249 रखी है. ग्राहक इन्हें कंपनी के देशव्यापी डीलर नेटवर्क और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आसानी से खरीद सकते हैं.