स्टीलबर्ड ने लॉन्च किया 'SBH-32 एरोनॉटिक्स' स्मार्ट ब्लूटूथ हेलमेट, स्पीकर के साथ एलईडी लाइट से है लैस

Steelbird SBH-32 Bluetooth Helmet: दिवाली के मौके पर, दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट बनाने वाली कंपनी स्टीलबर्ड हाई-टेक इंडिया लिमिटेड ने एक शानदार नया हेलमेट, SBH-32 एरोनॉटिक्स, लॉन्च किया है. यह सिर्फ एक हेलमेट नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट हेलमेट है जो आपकी राइडिंग को और भी सुरक्षित, आसान और कनेक्टेड बनाएगा.

क्यों है यह हेलमेट खास?

Steelbird SBH-32 हेलमेट के साथ आप चलते-फिरते फोन कॉल कर सकते हैं, नेविगेशन सुन सकते हैं और गाने सुन सकते हैं वो भी बिना रुके. एक बार चार्ज करने पर, आप 48 घंटे तक बात कर सकते हैं, और इसकी स्टैंडबाय बैटरी 110 घंटे तक चलती है. यानी लंबी यात्राओं के लिए यह एकदम परफेक्ट है. इस हेलमेट को डुअल सेफ्टी सर्टिफिकेशन (DOT और ISI) मिला है. इसका मतलब है कि यह भारतीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों सबसे कड़े सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है. इसे महज ₹4,399 में खरीदा जा सकता है.

फीचर्स और सपेक्स:

इसका बाहरी हिस्सा हाई-इम्पैक्ट प्लास्टिक (PC-ABS ब्लेंड) से बना है, जो बड़ी टक्करों से बचाएगा. इसमें हवा के लिए कई वेंट्स हैं, जिससे हेलमेट के अंदर गर्मी नहीं होती. इसका डिज़ाइन ऐसा है कि तेज हवा में भी हेलमेट स्थिर रहता है. बेहतर वाइजर विज़र पर खरोंच नहीं आएगी, यह UV किरणों से बचाएगा और हर मौसम में आपको साफ़ दिखाई देगा. रात में सुरक्षा के लिए नेक पैड पर रिफ्लेक्टिव चीज़ें लगी हैं. इसके अंदर की लाइनिंग को आप निकाल कर धो सकते हैं. कुल मिलाकर ये हेलमेट आपको कॉल पर बात करने, म्यूजिक सुनने और अपने आपको कोहरे जैसी स्थिति में विजिबल रहने की अनुमति देता है. इसमें लगे हुए एलईडी ब्लिंकर आपको और ज्यादा विजिबल बनाते हैं.