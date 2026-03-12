इन कारों पर मिलेगा 1.75 लाख का डिस्काउंट, दिल्ली सरकार की नई पॉलिसी में हो सकता है ऐलान

Delhi EV Policy 2.0: दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 के तहत स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों को खरीदना अब 1.75 लाख तक सस्ता हो सकता है. सरकार ने इस नई पॉलिसी में हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड गाड़ियों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी तरह छुटराका देने का प्रस्ताव रखा है.

हाइब्रिड कारें बजट में!

दिल्ली में टैक्स छूट और फायदे केवल EV तक ही सीमित थे. लेकिन नई ड्राफ्ट पॉलिसी लागू होती है, तो उन लोगों के लिए एक बड़ा मौका होगा जो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, लेकिन 'रेंज' और 'चार्जिंग' की चिंता की टेंशन से पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार नहीं ले पा रहे थे.

1.75 लाख तक की सीधी बचत

सरकार का फोकस ऐसी हाइब्रिड गाड़ियों पर है जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख तक है. मौजूदा समय में, दिल्ली में पेट्रोल-हाइब्रिड गाड़ियों पर काफी ज्यादा रोड टैक्स देना पड़ता है, जिससे गाड़ी की 'ऑन-रोड' कीमत बहुत बढ़ जाती है. अगर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ हो जाती है, तो ग्राहकों को शोरूम में गाड़ी की कीमत पर करीब 1.75 लाख रुपये तक की सीधी बचत होगी.

इन कारों पर मिलेगा फायदा

इस पॉलिसी का सबसे ज्यादा फायदा मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर और होंडा सिटी e:HEV जैसी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों को मिलेगा. ये कारें शहर के ट्रैफिक में 25 किमी प्रति लीटर से ज्यादा का माइलेज देती हैं. दिल्ली सरकार का ये फैसला पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की नीति जैसा ही है, जिसने जुलाई 2024 में हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी थी.