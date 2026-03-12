Advertisement
trendingNow13137774
Hindi Newsऑटोमोबाइलइन कारों पर मिलेगा 1.75 लाख का डिस्काउंट, दिल्ली सरकार की नई पॉलिसी में हो सकता है ऐलान

इन कारों पर मिलेगा 1.75 लाख का डिस्काउंट, दिल्ली सरकार की नई पॉलिसी में हो सकता है ऐलान

Delhi EV Policy 2.0: सरकार का फोकस ऐसी हाइब्रिड गाड़ियों पर है जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख तक है. मौजूदा समय में, दिल्ली में पेट्रोल-हाइब्रिड गाड़ियों पर काफी ज्यादा रोड टैक्स देना पड़ता है, जिससे गाड़ी की 'ऑन-रोड' कीमत बहुत बढ़ जाती है. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 12, 2026, 08:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इन कारों पर मिलेगा 1.75 लाख का डिस्काउंट, दिल्ली सरकार की नई पॉलिसी में हो सकता है ऐलान

Delhi EV Policy 2.0:  दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 के तहत स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों को खरीदना अब 1.75 लाख तक सस्ता हो सकता है. सरकार ने इस नई पॉलिसी में हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड गाड़ियों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी तरह छुटराका देने का प्रस्ताव रखा है. 

हाइब्रिड कारें बजट में!
दिल्ली में टैक्स छूट और फायदे केवल EV तक ही सीमित थे. लेकिन नई ड्राफ्ट पॉलिसी लागू होती है, तो उन लोगों के लिए एक बड़ा मौका होगा जो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, लेकिन 'रेंज' और 'चार्जिंग' की चिंता की टेंशन से पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार नहीं ले पा रहे थे. 

1.75 लाख तक की सीधी बचत
सरकार का फोकस ऐसी हाइब्रिड गाड़ियों पर है जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख तक है. मौजूदा समय में, दिल्ली में पेट्रोल-हाइब्रिड गाड़ियों पर काफी ज्यादा रोड टैक्स देना पड़ता है, जिससे गाड़ी की 'ऑन-रोड' कीमत बहुत बढ़ जाती है. अगर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ हो जाती है, तो ग्राहकों को शोरूम में गाड़ी की कीमत पर करीब 1.75 लाख रुपये तक की सीधी बचत होगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

इन कारों पर मिलेगा फायदा
इस पॉलिसी का सबसे ज्यादा फायदा मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर और होंडा सिटी e:HEV जैसी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों को मिलेगा. ये कारें शहर के ट्रैफिक में 25 किमी प्रति लीटर से ज्यादा का माइलेज देती हैं. दिल्ली सरकार का ये फैसला पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की नीति जैसा ही है, जिसने जुलाई 2024 में हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी थी. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Strong Hybrid Cars

Trending news

PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
amit shah news
PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
DNA
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
DNA
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम
Farooq Abdullah
जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
vidhan sabha chunav
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
LPG Crisis
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
Delhi blast
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
Kashmir Fuel Shortage
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
India News
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
Aruna Shanbaug
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की