STUDDS ने उतारी Vogue D1 Square हेलमेट सीरीज, ग्राहकों को मिलेंगे दमदार ग्राफिक्स
Advertisement
trendingNow12923851
Hindi Newsऑटोमोबाइल

STUDDS ने उतारी Vogue D1 Square हेलमेट सीरीज, ग्राहकों को मिलेंगे दमदार ग्राफिक्स

STUDDS Vogue D1 Square Helmet Series: भारत की जानी-मानी हेलमेट निर्माता कंपनी STUDDS ने लोकप्रिय वोग सीरीज में बेहतरीन नया डिजाइन पेश किया है, जो 1,095 रुपये से शुरू होने वाले 6 कलर ऑप्शन के के साथ आईएसआई-प्रमाणित सुरक्षा ऑफर करता है. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 16, 2025, 07:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

STUDDS ने उतारी Vogue D1 Square हेलमेट सीरीज, ग्राहकों को मिलेंगे दमदार ग्राफिक्स

STUDDS Vogue D1 Square Helmet Series: भारत की जानी-मानी हेलमेट निर्माता कंपनी STUDDS ने लोकप्रिय वोग सीरीज में बेहतरीन नया डिजाइन पेश किया है और Vogue D1 Square हेलमेट को लॉन्च कर दिया है जो 1,095 रुपये से शुरू होने वाले 6 कलर ऑप्शन के के साथ आईएसआई-प्रमाणित सुरक्षा ऑफर करता है. यह नया एडिशन वोग सीरीज पर आधारित है, जो सेफ़्टी और कम्फर्ट तो ऑफर करता ही है, साथ ही साथ इसका डिजाइन भी धमाकेदार है. यह हेलमेट भारतीय सुरक्षा नियमों के हिसाब से तैयार किया गया है जिसमें आईएसआई सर्टिफिकेशन के साथ बीआईएस सेफ़्टी स्टैंडर्ड भी दी गए हैं. 

यह भी पढ़ें: Maruti Victoris ने GNCAP क्रैश टेस्ट में दिखाया जलवा, स्कोर की 5 स्टार रेटिंग

वोग डी1 स्क्वायर में अपडेटेड ग्राफिक डिज़ाइन वाले छह रंग विकल्प उपलब्ध हैं. उपलब्ध विकल्पों में काले रंग के साथ पेस्टल नीला, सफ़ेद और लाल, गुलाबी, लाल, ग्रे और नीला रंग शामिल हैं. कंपनी का कहना है कि डिजाइन में यह बदलाव ग्राहकों की हेलमेट की मांग के कारण किया गया है, जो उन्हें सुरक्षित रखता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इन खसियतों से है लैस 

 D1 Square हेलमेट उन भारतीय राइडर्स के लिए बनाया गया है जो शहर के ट्रैफ़िक और बदलते मौसम में घंटों समय बिताते हैं. चलिए आपको इसकी खासियतें बताते हैं. 

ISI सर्टिफिकेशन ये हेमेट ISI सर्टिफिकेशन ऑफर करता है साथ ही इसमें EPS तकनीक मिल जाती है जो टक्कर के दौरान बेहतर सुरक्षा देती है. इसके साथ ही हेलमेट में ग्राहकों को क्विक रिलीज़ चिन स्ट्रैप भी मिलता है. इतना ही नहीं ग्राहकों को Vogue D1 Square, हेलमेट में जोरदार ग्राफ़िक्स मिल जाते हैं जो राइडर्स को भीड़ में भी ट्रेंडी बनाते हैं. 

यह भी पढ़ें: BMW X5 की ये खासियतें नहीं जानता आधा भारत, जानें क्यों है ग्राहकों की पहली पसंद

कलर ऑप्शन 

काला और पेस्टल नीला
काला, सफ़ेद और लाल
काला और गुलाबी
काला और लाल
काला और ग्रे
काला और नीला

 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

bike helmet

Trending news

सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
Weather
सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
Nagpur news in hindi
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
sahara
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
Odisha
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
Supreme Court
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
Omar Abdullah
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
weather update
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
INS Nistar
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
jammu kashmir news
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
;