STUDDS ने उतारी Vogue D1 Square हेलमेट सीरीज, ग्राहकों को मिलेंगे दमदार ग्राफिक्स

STUDDS Vogue D1 Square Helmet Series: भारत की जानी-मानी हेलमेट निर्माता कंपनी STUDDS ने लोकप्रिय वोग सीरीज में बेहतरीन नया डिजाइन पेश किया है और Vogue D1 Square हेलमेट को लॉन्च कर दिया है जो 1,095 रुपये से शुरू होने वाले 6 कलर ऑप्शन के के साथ आईएसआई-प्रमाणित सुरक्षा ऑफर करता है. यह नया एडिशन वोग सीरीज पर आधारित है, जो सेफ़्टी और कम्फर्ट तो ऑफर करता ही है, साथ ही साथ इसका डिजाइन भी धमाकेदार है. यह हेलमेट भारतीय सुरक्षा नियमों के हिसाब से तैयार किया गया है जिसमें आईएसआई सर्टिफिकेशन के साथ बीआईएस सेफ़्टी स्टैंडर्ड भी दी गए हैं.

वोग डी1 स्क्वायर में अपडेटेड ग्राफिक डिज़ाइन वाले छह रंग विकल्प उपलब्ध हैं. उपलब्ध विकल्पों में काले रंग के साथ पेस्टल नीला, सफ़ेद और लाल, गुलाबी, लाल, ग्रे और नीला रंग शामिल हैं. कंपनी का कहना है कि डिजाइन में यह बदलाव ग्राहकों की हेलमेट की मांग के कारण किया गया है, जो उन्हें सुरक्षित रखता है.

इन खसियतों से है लैस

D1 Square हेलमेट उन भारतीय राइडर्स के लिए बनाया गया है जो शहर के ट्रैफ़िक और बदलते मौसम में घंटों समय बिताते हैं. चलिए आपको इसकी खासियतें बताते हैं.

ISI सर्टिफिकेशन ये हेमेट ISI सर्टिफिकेशन ऑफर करता है साथ ही इसमें EPS तकनीक मिल जाती है जो टक्कर के दौरान बेहतर सुरक्षा देती है. इसके साथ ही हेलमेट में ग्राहकों को क्विक रिलीज़ चिन स्ट्रैप भी मिलता है. इतना ही नहीं ग्राहकों को Vogue D1 Square, हेलमेट में जोरदार ग्राफ़िक्स मिल जाते हैं जो राइडर्स को भीड़ में भी ट्रेंडी बनाते हैं.

कलर ऑप्शन

काला और पेस्टल नीला

काला, सफ़ेद और लाल

काला और गुलाबी

काला और लाल

काला और ग्रे

काला और नीला