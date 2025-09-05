बाइक राइडर्स के लिए कैसा है HELIOS D2 CIRCUIT DECOR हेलमेट? जानें इसे खरीदना कितना सही
Studds HELIOS D2 CIRCUIT DECOR Helmet: बाइक राइडर्स के लिए सबसे जरूरी होता है हेलमेट, क्योंकि ये आपके सिर को सुरक्षित रखता है, लेकिन अगर इसके चुनाव में गलती हो जाए तो आप खतरे में आ सकते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 05, 2025, 12:59 PM IST
Studds HELIOS D2 CIRCUIT DECOR Helmet: अगर आप बाइक राइडर हैं और आए दिन बाइक लेकर ट्रैक पर उतरते हैं तो अपने सिर को सुरक्षित रखने के लिए आपका काम साधारण हेलमेट से नहीं चलेगा. आज हम आपके लिए Studds Helios D2 Circuit Decor हेलमेट का रिव्यू लेकर आए हैं. दरअसल ये हेलमेट ऐसे बाइक राइडर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो स्टाइल, कम्फर्ट, और सेफ्टी को सबसे ऊपर रखते हैं. आज हम आपको इस रिव्यू में बताएंगे कि इसे खरीदना और इस्तेमाल करना आपके लिए कितना सही रहेगा. ये एक फुल-फेस हेलमेट है जिसकी कीमत 3600 रुपये है. 

बिल्ड क्वालिटी
ये हेलमेट साधारण हेलमेट से थोड़ा ज्यादा वजनी है और इसमें हाई-इम्पैक्ट ABS (एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरीन) शेल का इस्तेमाल किया गया है. फिर भी इसे पहनना काफी आरामदायक है. मजबूती के मामले में हमें ये हेलमेट सही लगा है. इसके डिजाइन में एयरोडायनामिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये तेज स्पीड में हवा को बखूबी चीरता है और स्पीड पर प्रभाव नहीं पड़ता है और गाड़ी बैलेंस रहती है. हेलमेट का डिजाइन स्पोर्टी ग्राफिक्स से भरा हुआ है. इसमें स्पोर्टी स्पॉइलर भी है, जो लुक को और आकर्षक बनाता है. फ्रंट और टॉप पर हेलमेट को हवादार बनाने के लिए वेंट्स मिल जाते हैं. कुल मिलाकर 4 हजार से कम के प्राइज रेंज में इसका डिजाइन हमें काफी अट्रैक्टिव और मजबूत लगा. 

सेफ़्टी सर्टिफिकेशन
इस हेलमेट को सभी जरूरी सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं जिसमें ISI (4151:2015) और DOT सर्टिफिकेशन शामिल हैं, ये सर्टिफिकेशन ये प्रमाणित करते हैं कि ये हेलमेट बाइक्स के लिए सेफ है और इसका शेल आपके सिर को सुरक्षित रखने में कारगर है. 

ये जरूरी एलीमेंट्स भी की गए हैं शामिल 

EPS लाइनर: रेगुलेटेड डेंसिटी EPS (एक्सपैंडेड पॉलीस्टायरीन) प्रभाव को कम करने के लिए काम करता है. इससे सिर को एक्स्ट्रा सेफ़्टी मिलती है. 

बकल: रस्टप्रूफ स्टेनलेस स्टील माइक्रो-मेट्रिक बकल, जो आसानी से खुलता और बंद होता है.

कम्फर्ट और फीचर्स: हेलमेट में डुअल वाइजर सिस्टम मिल जाता है जिसमें से एक रेसिस्टेंट क्लियर वाइजर है और इंटरनल सन वाइजर भी इसमें मिल जाता है. इसमें ANTIFOG100 लेंस है, जो 100 सेकंड तक फॉग-फ्री विजन देता है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से तीन गुना बेहतर है. 

अन्य फीचर्स: चश्मा पहनने वालों के लिए डिज़ाइन किए गए चीक पैड्स, स्पीकर पॉकेट्स (ब्लूटूथ डिवाइस के लिए), और सिलिकॉन-कोटेड डुअल वाइजर इस हेलमेट में मिल जाते हैं. 

हमारा फैसला 
3600 रुपये के बजट में ये हेलमेट हमें स्ट्रीट राइडिंग के लिए परफेक्ट लगा है, लेकिन जब बात रेसिंग की आती है तो आपको इसका इस्तेमाल करने में थोड़ी हिचक हो सकती है. दरअसल स्ट्रीट राइडिंग कंडीशन के हिसाब से ये हेलमेट तैयार किया गया है, इसे रेसिंग हेलमेट की जगह लेने में कुछ वक्त लग सकता है. इसमें माइक्रो-मेट्रिक बकल के बजाय D-रिंग लॉक भी देना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है. अगर आप अपने दोस्तों के साथ या फिर अकेले स्ट्रीट राइडिंग करते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए सही साबित हो सकता है. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Racing Helmet

