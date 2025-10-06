STUDDS ने उतारा Ninja Comet Helmet, क्विक रिलीज वाइजर सिस्टम से है लैस

STUDDS Accessories Ltd. ने 'निंजा कॉमेट' हेलमेट लॉन्च कर दिया है, यह नया फ्लिप-अप हेलमेट बोल्ड स्टाइलिंग के साथ बेहतर आराम और सुरक्षा का मिश्रण है, और इसे खासकर रोज़मर्रा के राइडर्स को किफायती दाम पर प्रीमियम फीचर्स देने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

खासियतें

निंजा कॉमेट हेलमेटज की शुरुआत 1995 में हुई थी. यह अपनी कैटेगरी में STUDDS का पहला फ्लिप-अप हेलमेट है जो कई नई सुविधाओं के साथ आता है:

बिल्ट-इन सन वाइज़र: यह राइडर को चकाचौंध और सूरज की रोशनी से बचाता है, जिससे विभिन्न प्रकाश स्थितियों में सुरक्षित राइडिंग सुनिश्चित होती है.

स्पोर्टी स्पॉइलर: इसका डिज़ाइन न केवल हेलमेट को एक आकर्षक एयरोडायनेमिक लुक देता है, बल्कि तेज़ गति पर स्थिरता (स्टेबिलिटी) भी बेहतर करता है.

हल्का डिज़ाइन: इसका वज़न लगभग 1,275 ग्राम है, जो इसे लंबी यात्राओं और रोज़मर्रा के आवागमन के लिए सबसे हल्के विकल्पों में से एक बनाता है.

सुरक्षा और प्रमाणन: यह ISI प्रमाणित है और भारतीय सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप BIS सुरक्षा मानकों को पूरा करता है.

उच्च-प्रभाव वाला बाहरी खोल (High-Impact Outer Shell): यह हेलमेट को मज़बूत सुरक्षा प्रदान करता है, जिसे रेगुलेटेड डेंसिटी EPS से सपोर्ट मिलता है.

आरामदायक इंटीरियर: इसमें हाइपोएलर्जेनिक लाइनर के साथ हटाने योग्य और धोने योग्य चीक पैड (गाल पैड) दिए गए हैं. यह सुविधा विशेष रूप से गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए उपयुक्त है, जो लंबे समय तक उपयोग के बाद भी ताज़गी और जलन-मुक्त अनुभव सुनिश्चित करती है.

क्विक रिलीज़ वाइजर सिस्टम (Quick Release Visor Mechanism): यह राइडिंग के दौरान सुविधा को बढ़ाता है.

STUDDS Accessories Ltd. के प्रबंध निदेशक, श्री सिद्धार्थ भूषण खुराना के अनुसार, "निंजा कॉमेट उस दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है जिसके तहत हम सुरक्षा और समकालीन डिज़ाइन को एक साथ लाकर मूल्य-आधारित हेलमेट सेगमेंट में पेश कर रहे हैं. इस नए मॉडल के साथ, हमने सुविधा, स्टाइल और सुरक्षा के वादे को और मजबूत किया है. "

कीमत और उपलब्धता

STUDDS निंजा कॉमेट हेलमेट की शुरुआती कीमत मात्र ₹1,420 है. यह कई साइज़ और 5 आकर्षक रंग विकल्पों में उपलब्ध है.