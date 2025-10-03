धूं-धूं कर जल रही थी गाड़ी तभी लॉक हो गए दरवाजे, Tesla Car में फंसी 19 साल की छात्रा की मौत

Tesla Car Accident: Tesla की इलेक्ट्रिक कारें दुनियाभर में बेहद ही पॉपुलर हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक के बाद एक टेस्ला के ऊपर आरोप लग रहे हैं, दरअसल पहले पेरेंट्स की ऐसी शिकायत आई थी कि Tesla कार के पिछले दरवाजे लॉक हो जाते हैं, लेकिन हालिया मामला और भी ज्यादा भयावह है. दरअसल एक कॉलेज छात्रा के माता-पिता ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है कि उनकी बेटी की मौत जलती हुई टेस्ला कार से ना निकल पाने की वजह से हो गई क्योंकि कार के दरवाजे लॉक हो गए थे और ये दरवाज़ों में एक डिज़ाइन फ़्लॉ की वजह से हुआ है.

क्या है पूरा मामला?

लॉसूट के अनुसार, क्रिस्टा सुकाहारा (Krysta Tsukahara) नामक 19 वर्षीय कला छात्रा की टेस्ला कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी. उनके माता-पिता का आरोप है कि जब कार में आग लगी और धुआं भरा, तो क्रिस्टा ने कार से भागने की भरसक कोशिश की, लेकिन दरवाज़े में मौजूद डिज़ाइन की दिक्कत की वजह से वो दरवाजा नहीं खोल पाईं और जलती हुई कार में फंस गईं.

माता-पिता के मुख्य आरोप

क्रिस्टा के माता-पिता ने कैलिफ़ोर्निया के अल्मेडा काउंटी सुपीरियर कोर्ट में दायर किए गए मुकदमे में आरोप लगाया है कि, टेस्ला के दरवाज़े की डिज़ाइन में कमी के कारण दुर्घटना या आग लगने की स्थिति में उन्हें खोलना मुश्किल हो जाता है, जिसने उनकी बेटी को कार में फँसा दिया. उनका दावा है कि टेस्ला को इस खामी की जानकारी की सालों से थी. उनका आरोप है कि कंपनी के पास इस दिक्कत को तेज़ी से ठीक करने का मौका था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. जिसका नतीजा ये निकला कि 19 वर्षीय छात्रा को भयानक तरीके से जान गंवानी पड़ी क्योंकि वह आग की लपटों और धुएं को झेल ना सकी.

टेस्ला कारों के डोर्स के डिज़ाइन में क्या है दिक्कत?

टेस्ला की कारों में, एक्सीडेंट होने की स्थिति में दरवाज़े के हैंडल्स को ऑपरेट करने के लिए अक्सर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर निर्भर रहना पड़ता है. आरोप हैं कि गंभीर दुर्घटनाओं, खासकर आग लगने की स्थिति में जब पावर कट जाती है या सिस्टम फेल हो जाता है, तो दरवाज़ों को खोलना मुश्किल हो जाता है, जिससे पैसेंजर्स बाहर नहीं निकल पाते. इसी 'डिज़ाइन फ़्लॉ' को क्रिस्टा की मौत का कारण बताया जा रहा है.